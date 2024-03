Horóscopo de hoy: día jueves 14 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Betsy Brandt, 51; Megan Follows, 56; Billy Crystal, 76; Quincy Jones, 91.

FELIZ CUMPLEAÑOS: póngase en marcha y haga que las situaciones funcionen a su favor. Tiene la visión y el carisma para lograr que este año, los demás le presten atención así que no se quede corto cuando puede tenerlo todo. Abrace el futuro con optimismo y utilice su poder de persuasión para llevar las cosas hasta el final. Viva la vida a su manera y recompense a quienes están a su lado. Sus números son 3, 16, 21, 24, 32, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es acogedor, único y determinado. Es idealista y solidario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no subestime la persistencia de alguien más. La tentación le costará emocional, financiera o físicamente. Piense en las situaciones de principio a fin y ponga su energía donde le haga bien. Es hora de decir no a las malas decisiones y sí al crecimiento y las ganancias personales. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio será rejuvenecedor. Quítese lo viejo y desgastado y reemplácelo con nuevas ideas, entusiasmo y un poco de ayuda de sus amigos. La oportunidad de ser aventurero generará confianza en sí mismo y esperanza de un futuro mejor. Se favorece el romance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dedique su energía a aprender y prepararse para lo que quiere hacer a continuación. No corra riesgos que provoquen lesiones, enfermedades ni dañen su reputación. Diga no a cualquiera que quiera hablar en su nombre. Alguien lo malinterpretará si no es específico. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si no le gusta lo que escucha, aléjese de la conversación. No vale la pena entrar en una batalla cuando puede usar su tiempo de manera más eficiente. Concéntrese en lo que puede lograr y haga sustituciones cuando sea necesario. Planee algo especial con alguien a quien ama. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): hoy pase desapercibido. Cuanto menos llamativo sea, más logrará. Concéntrese en lo que sabe y ponga un poco de energía y dinero en su objetivo. Diga no a la tentación, a la pereza y a dejar que otros elijan por usted. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no le dé a nadie la oportunidad de hacerse cargo. Ábrase camino hacia la primera línea y asuma la responsabilidad de lo que suceda a continuación. No minimice sus habilidades y experiencia pensando que otra persona puede hacer un mejor trabajo. Dé un paso adelante y modifique lo que crea conveniente. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): diga lo que tiene en mente. Los debates ayudarán a despejar el camino hacia nuevos comienzos. Reconsidere cómo quiere manejar las empresas conjuntas, los gastos compartidos o las creencias fundamentales con aquellos con quienes se relaciona por necesidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que lo que hagan los demás lo moleste o lo frene. Siga sus instintos y tome el camino que le ofrezca mayor rentabilidad. Está bien hacer las cosas de manera diferente o estabilizar su futuro en lugar de correr un riesgo que lo haga sentir incómodo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la mente abierta, verifique lo que escuche y sea reacio a seguir a otra persona cuando pueda hacerlo por sí mismo. Haga un cambio que ofrezca beneficios a largo plazo en su forma de vivir y manejar sus finanzas. Ahorre ahora y obtenga las recompensas más tarde. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los asuntos internos, el flujo de caja y a mantener todo funcionando sin problemas. No cuente con que alguien que habla de manera grandilocuente lo ayudará. Tome la iniciativa de valerse por sí mismo y de controlar su estilo de vida. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mire el panorama general. Lo que aprenda a través de la observación le ayudará a detener a cualquiera que intente frenarlo. Su perseverancia e inteligencia le permitirán alcanzar sus objetivos. No pierda el tiempo intentando hacer lo imposible. Concéntrese y termine lo que empieza. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé lo mejor de sí, haga contacto visual y use sus poderes de persuasión para llamar la atención sobre lo que más desea. No tenga miedo de salir de su zona de confort y participar en algo que le interese. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.