Horóscopo de hoy: día viernes 15 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kellan Lutz, 39; will.i.am, 49; Eva Longoria, 49; Bret Michaels, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase en contacto con las personas que sacan lo mejor de usted. Explore lo que la vida tiene para ofrecer y vea quién quiere unirse. Es hora de liberarse y ordenar su vida. Use su imaginación y confíe en sus instintos para que lo guíen en una dirección que lo anime a usar sus habilidades, sabiduría y conocimiento para promover la felicidad, el respeto y el amor. Sus números son 4, 9, 16, 24, 33, 36, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, confiable y sensible. Es enérgico y filosófico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si se relaciona o participa en una actividad o evento que le guste puede entablar conversaciones que puedan promover sus intereses. Piénselo dos veces antes de gastar en baratijas o posesiones innecesarias. La tranquilidad financiera vale su peso en oro. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): fije su mirada en lo que quiere y siga adelante sin descanso. La forma en que se presente y lo que tenga para ofrecer tendrá el impacto más significativo. Llame a quienes puedan ayudarle a alcanzar sus objetivos, pero no revele sus secretos. Sea humilde. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje de lado los problemas emocionales. La participación es su boleto hacia el rejuvenecimiento. Tenga en cuenta las actividades físicas que disfrute e incorpórelas a su rutina diaria. Sentirse preparado y vivo le ayudará a tomar decisiones más interesantes y lo animará a entablar amistad con personas que comparten su mantra. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): concéntrese en lo que puede hacer para salir adelante. Busque nuevas formas de utilizar sus habilidades y cree algo que lo haga sentir joven y vivo. No caiga en una rutina que haga su vida monótona o tenga un tono negativo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): hable con alguien que despierte su interés y le informe sobre las cosas que le gustaría investigar. Sentarse, relajarse, disfrutar de lo que ofrece la vida y explorar lo que está disponible cambiará su vida y fomentará momentos memorables. Asuma la responsabilidad de su felicidad. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que sus emociones se conviertan en un frenesí, es necesario mantener la calma y concentrarse en lo que puede hacerle algún bien. El cambio es el camino hacia la tranquilidad y a dejar de lado lo que ya no le funciona. Redefina su próximo movimiento. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): involúcrese en algo que le interese y preste atención a aquello que los demás esperan de usted. Elija asociarse con personas que lo desafíen intelectualmente y le hagan aspirar a ser y dar lo mejor de sí. No ceda al letargo, el entusiasmo es su billete hacia adelante. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): demasiadas opciones lo confundirán. Considere lo que tiene más sentido y diríjase en esa dirección. Seguir a otros nunca satisfará sus necesidades. Deje que el ingenio marque su ritmo y lo conduzca al éxito que desea. Haga que sus prioridades sean la superación personal, el beneficio personal y el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si se enfrenta a alguien que lo desafía o compite con usted aflorarán las emociones. Evite darle la ventaja a alguien más. Elija la inteligencia sobre la fuerza y será más astuto que cualquiera que intente hacerle quedar mal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): todo se trata de dónde pone su energía, cómo maneja su dinero y qué quiere hacer a continuación. Deje de soñar y empiece a hacer aquello que lo haga feliz. La vida es demasiado corta para vivirla sin hacer nada, tiene mucho que ofrecer y disfrutar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a lo que sucede en casa. Ya es hora de cambiar y es mejor hacerlo antes de que alguien lo obligue. Hable, exprese sus quejas y esté dispuesto a llegar a un acuerdo, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Lo justo es justo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): rectifique sus finanzas, reconsidere su futuro y busque perspectivas interesantes. No permita que otros le causen confusión emocional. Sepa cuándo decir no y cómo avanzar hacia lo que es mejor para usted. No tema a lo desconocido. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.