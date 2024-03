Horóscopo de hoy: día sábado 16 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Joel Embiid, 30; Judah Friedlander, 55; Lauren Graham, 57; Victor Garber, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese el tiempo y el esfuerzo necesarios para estabilizar su vida. Seleccione lo que le funciona y descarte lo que lo agobia. Aborde temas delicados y revele lo que siente acerca de su vida y lo que quiere hacer para fomentar mejores días en el futuro. Mantenga informados a sus seres queridos y obtendrá una perspectiva diferente que le ayudará a perfeccionar su forma de avanzar. Sus números son 5, 9, 20, 26, 34, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es disciplinado, atento y cariñoso. Es ingenioso y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cuide los detalles y preste atención a cualquier norma o reglamento que pueda interferir con sus objetivos. Revise los documentos esenciales para asegurarse de tener todo actualizado y listo para funcionar en caso de que decida viajar o cambiar su estado. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se confunda con lo que dicen los demás. Concéntrese en lo que es significativo para usted y en aquellos que lo apoyan y están ansiosos por verlo triunfar. Un ritmo constante dará paso a nuevas ideas y métodos que lo animarán a cuidarse mejor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las emociones fluctuarán. Tómese un momento para analizar sus sentimientos y determinar qué es esencial. La interferencia es frecuente y es mejor ignorarla hasta que sepa qué quiere hacer a continuación. Dedique su energía a la superación personal, el estado físico y el bienestar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tiene mucho que agradecer, así que no frene ni pierda el tiempo en algo que no le interesa. Profundice y convierta una idea en algo que lo haga sentir orgulloso. Un compromiso u oferta le alegrará el día. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): estará sujeto a lo que otros quieren que haga, pero eso no significa que tenga que seguir el ejemplo de otra persona. Diga lo que tiene en mente, sea elocuente y dirija sus palabras hacia cualquiera que intente hacerlo a un lado o convertirlo en un seguidor. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el cambio es lo mejor para usted. Considere sus opciones y encontrará la manera perfecta de utilizar lo que necesita para alcanzar sus objetivos. Un viaje corto, un reencuentro o un interés romántico conducirán a un nuevo comienzo. No dude en dejarse llevar. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): muévase, viaje, aprenda, descubra algo nuevo y haga amistades. Expanda su mente y tómese la libertad de seguir su corazón y sus sueños. Es hora de hacer que las cosas sucedan en lugar de pensar en las posibilidades. Sea el centro de atención y promuévase. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): muestre su agradecimiento a cualquiera que le haya ayudado y se ganará el respeto y el impulso que necesita para promover sus intereses. Una asociación le ofrecerá algo nuevo y emocionante que lo animará a ampliar sus intereses y reiniciar sus planes. Se favorece el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enfrentará oposición si es demasiado abierto con respecto a sus intenciones. Trabaje solo hasta que domine lo que quiere presentar. Puede divertirse sin exagerar. No caiga en la tentación de darse un gusto o gastar demasiado. Vaya a su ritmo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): al compartir información no deje nada al azar. Alguien tergiversará sus palabras para hacerlo quedar mal. Aproveche una oportunidad para mejorar su entorno, pero no se pase del presupuesto. No deje pasar la oportunidad de dedicarse a algo que ama. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche a su corazón, no a rumores de una fuente poco confiable. El cambio comienza con usted, no con alguien que quiere que sea su seguidor. Concéntrese en el hogar, la familia, en ser bueno consigo mismo y en aquello que lo hace feliz. Es su vida; elija lo que es mejor para usted. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que nadie lo sofoque emocionalmente. Es hora de abordar cuestiones delicadas y abogar por la felicidad deseada y merecida. No se quede corto, puede tener mucho más. Tome el camino que lo lleve a su comodidad y tranquilidad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.