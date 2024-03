Horóscopo de hoy: día domingo 17 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mia Hamm, 52; Rob Lowe, 60; Gary Sinise, 69; Kurt Russell, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año nada lo detendrá si es diligente en lo que quiere lograr. El flujo de creatividad, combinado con su conocimiento y visión de las tendencias, le ayudará a conquistar cualquier cosa que se proponga lograr. Hay mucho que ganar si cree en sí mismo y persiste en alcanzar sus objetivos. El beneficio personal, el amor y el romance están en las estrellas. Sus números son 6, 13, 20, 27, 36, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, honesto y sabe aprovechar las oportunidades. Es cariñoso y leal.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deshágase de cualquier negatividad que se le presente y concéntrese en lo que quiere lograr. Tómese el tiempo para dedicarse a algo que disfrute y para pasar tiempo con alguien a quien ama. Tome decisiones que lo tranquilicen y lo beneficien económicamente. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se enoje, manténgase en movimiento. Tome sus cualidades y estírelas hasta el límite. La forma en que reaccione ante los demás marcará la diferencia y definirá lo que puede hacer bajo presión. Si ama a alguien, hágaselo saber y comparta sus objetivos a largo plazo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ¿Puede guardar un secreto? Si es demasiado revelador el tiro le saldrá por la culata, y alguien le robará el protagonismo y huirá con sus ideas. Manténgase enfocado en lo que quiere y tenga cuidado de no correr riesgos innecesarios con su dinero, su salud ni sus perspectivas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): muestre lo que tiene para ofrecer. Aprenda todo lo que pueda y enseñe a sus seres queridos. Si todos en su equipo saben lo que quiere alcanzará sus objetivos. Una sugerencia inusual despertará su imaginación y le ayudará a implementar todo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede decir lo que piensa, pero eso no significa que obtendrá lo que desea. Una vez que sepa cuál es su situación, modifique sus planes para que se adapten a las circunstancias. No se rinda ni ceda; cambie su enfoque e invierta en lo que quiere. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): usted está en el asiento del conductor, así que tome el control y no se detenga hasta llegar a su destino. Un enfoque práctico de la vida, el amor y la felicidad le ayudará a conseguir los cambios que desea y a convencer a sus seres queridos para que le den el gusto y apoyen sus esfuerzos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que las emociones encontradas le causen problemas. Tómese su tiempo, revise sus pensamientos y planes y aborde los problemas cuando esté seguro de que tiene todo lo necesario para convertir sus sueños en realidad. La sincronización y la planificación marcarán la diferencia. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice sus finanzas, solucione los problemas médicos y revise los documentos que requieran atención. Saber cuál es su posición le permitirá hacer planes interesantes con alguien a quien ama. Exprese sus sentimientos e intenciones y disfrute del viaje. El romance está en las estrellas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evite a cualquiera que intente plantearle un problema. Cuanta menos información ofrezca, mejor. Aléjese de cualquiera que busque un chivo expiatorio. Elija sabiamente sus palabras y manténgase cerca de casa y de aquellos en quienes puede confiar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): observe su situación financiera y haga cambios que le ayuden a generar capital. Las mejoras en el hogar que aumentan su comodidad y entretenimiento se ven favorecidas si se ajusta a un presupuesto establecido. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita o no quiere. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): contenga sus pensamientos y evite discusiones innecesarias. Reaccionar de forma exagerada provocará un mal comportamiento y problemas con personas que pueden causarle dificultades. Cíñase a sus objetivos, a la superación personal y a estar sano, feliz y en control. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia y el caos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su entusiasmo despertará el interés por sus proyectos. Pase a la acción y ponga un plan en marcha. Las personas a quienes se acerque ampliarán su conocimiento y lo ayudarán a pulir sus intenciones para asegurarse de satisfacer sus necesidades. El romance va en aumento. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.