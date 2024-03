Horóscopo de hoy: día jueves 21 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jace Norman, 24; Matthew Broderick, 62; Rosie O’Donnell, 62; Gary Oldman, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su poder en práctica y haga que las cosas sucedan. Este año la confianza y el coraje convencerán a otros de ayudarlo a completar su misión. Diga lo que piensa y comparta sus ideas y planes y obtendrá el apoyo y las sugerencias que necesita para redirigir su energía hacia algo que ofrezca resultados concretos. Sus números son 3, 9, 18, 23, 30, 41, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es disciplinado, creativo y apasionado. Es caritativo y asertivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que lo detenga lo que hagan otros. Evalúe situaciones y proceda en la dirección más cercana a sus objetivos. Fortalezca su posición movilizando sus esfuerzos para lograr resultados innegables. Respalde su petición con acciones y otros lo tomarán en cuenta. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): compruebe quién y qué está disponible. Utilice su encanto para ganar terreno. Ser terco conducirá al rechazo, lo retrasará e interrumpirá un contacto significativo. Acepte sólo lo que pueda manejar. Quedarse corto obstaculizará su oportunidad de avanzar. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cruce los dedos, espere lo mejor y verifique la información antes de hacer referencias que puedan afectar su reputación. Quédese cerca de casa y deje espacio para los planes que desea seguir. Evite gastar demasiado haciéndolo usted mismo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siéntase orgulloso de su trabajo y obtendrá las recompensas que se merece. Apoye su búsqueda con determinación y la resolución de terminar lo que comienza, y el reconocimiento y el apoyo que desea serán suyos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no mezcle las emociones con el dinero. Un cambio de planes entrará en conflicto con las responsabilidades. Su experiencia le ayudará a idear un medio para superar cualquier contratiempo. Ponga su energía donde cuenta y descubrirá oportunidades inusuales. No espere a que las cosas le lleguen. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga todo igual. Concéntrese en lo que ya lo mueve y motiva, y dirija su energía a expandir y explorar lo que ya ha comenzado. La oportunidad de descubrir lo que puede hacer vendrá de alguien a quien admira y respeta. Viva y aprenda. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta sus sentimientos e intenciones con alguien con quien quiera pasar más tiempo y creará una sinergia que le permitirá proceder y monitorear cuidadosamente los contratos y gastos. Mantener el equilibrio determinará el resultado de una asociación. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga en cuenta lo que puede lograr y luego comience. Lleve a cabo cambios que eliminen la controversia. Resuelva sus disputas antes de continuar. Lidie con sus emociones antes de actuar de una manera que ponga en peligro algo que anhela. Mantenga la paz y ofrezca soluciones genuinas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): use su energía antes de que le salga el tiro por la culata y lo lleve a un desmadre que trastorne su vida. Cuide mejor de sí mismo física y emocionalmente y no permita que nadie lo incite a pelear. Cuando se desarrolle un desafío o una oferta competitiva utilice la inteligencia, no la fuerza, *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deje que el pasado dicte cómo manejar los cambios venideros que pueden influir sobre su estilo de vida o su entorno hogareño o afectarlos. El cambio puede ser favorable pero requerirá un presupuesto fijo y disciplina si se quieren evitar las deudas. Su objetivo es la independencia financiera y el posicionamiento. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje que la observación y los detalles sean su fuerte. Si es demasiado abierto, alguien se abalanzará y se hará cargo. Elija su camino por la razón correcta, no para satisfacer las necesidades de alguien más. Mantenga sus emociones al margen cuando intente salir adelante. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si deja que sus emociones se filtren en sus conversaciones, hoy será difícil llevarse bien con quienquiera que tenga trato. Un enfoque sólido y directo le ayudará a mantener su influencia y fomentará una respuesta positiva. Sea fiel a sí mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.