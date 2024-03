Horóscopo de hoy: día domingo 24 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christopher Briney, 26; Peyton Manning, 48; Alyson Hannigan, 50; Jim Parsons, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aplique su energía donde cuenta. Crea y confíe en sí mismo y en su capacidad de mejorar su mundo. Este año concéntrese en hacer cambios pequeños pero efectivos en su estilo de vida y todo lo demás encajará. El cambio comienza con usted y una actitud positiva será un ejemplo a seguir para los demás. Sea un líder y marque la diferencia. Sus números son 4, 12, 23, 25, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, meticuloso e innovador. Es firme y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque una forma rentable de lograr un cambio positivo. Comparta sentimientos y participe en eventos que ofrezcan esperanza. Cambiar la forma en que gana o administra su dinero le permitirá tener menos estrés y más libertad. Una fuerzas con alguien que comparte sus ideologías. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome la iniciativa para cambiar y siga adelante con sus planes. Defienda sus derechos y creencias y haga su parte para imponer un estilo de vida más saludable. No tenga vergüenza de cómo se siente ni de cuáles son sus intenciones en cuanto al amor, la vida y la felicidad. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piénselo dos veces antes de desafiar a alguien. Asegúrese de tener los datos claros. No espere que otros retrocedan ni que luchen de manera justa. Dé un paso atrás, considere las consecuencias y reevalúe su enfoque. Si comparte demasiada información alguien revelará sus secretos. Sea cauteloso y amable. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no anuncie sus planes; deje que sus acciones hablen por usted. Adopte un enfoque diferente, utilice sus talentos de manera única y reconozca lo que tiene para ofrecer. Elija el camino de la expresión artística y de la libertad de palabra. Exprésese y represente sus creencias. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cambie el diálogo si es necesario. No permita que nadie interfiera con sus planes ni le impida seguir sus sueños. Sea fiel a sí mismo, a sus creencias y al camino que quiere tomar. La experiencia le ayudará a crecer y a ganar el poder necesario para llegar a su destino. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome el control de su vida, estudie, aumente sus habilidades y compita por oportunidades más importantes. Viajar, participar y expandir su mente fomentarán mejores relaciones y un mayor respeto por sí mismo y más confianza. El amor se ve favorecido y mejorará su vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): crecerán las emociones y aflorarán los sentimientos. Considere cómo utilizar su energía para lograr un cambio positivo. Las mejoras en el hogar, pasar tiempo con alguien a quien ama y desafiarse a sí mismo para realizar cambios financieros y de estilo de vida conducirán a un mejor espacio mental. La oportunidad está presente. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): planee divertirse. Socialice, inscríbase en un evento o asista a una reunión que le traiga recuerdos o le brinde una plataforma para poner a prueba sus creencias y teorías. Cambie su forma de vida. Trabaje con lo que tiene y resuelva un problema. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disminuya la velocidad. Preste atención a los detalles, los gastos y las instrucciones para asegurarse de hacer las cosas bien. No confíe en nadie más para que haga las cosas por usted. Utilice su experiencia e inteligencia para guiar y evitar que alguien se aproveche. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija lo que quiere hacer a continuación. Abrace el futuro con optimismo y la intención de utilizar sus habilidades de una manera fresca y entretenida. No confíe en los demás cuando utilice el elemento sorpresa. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): proceda con precaución. No espere que las cosas encajen en su lugar; prepárese para adaptarse a medida que cambien las situaciones y permita que lo guíe su inteligencia. No se sorprenda por lo que otros elijan hacer ni permita que nadie lo convenza de hacer algo que no le parece correcto. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga a un lado las diferencias y siga a su corazón. Un cambio en la forma en que alguien lo trata pondrá a prueba sus intenciones y le ofrecerá una idea de qué hacer a continuación. Se desarrollará un vínculo más estrecho si es receptivo a lo que escucha y aporta lo que es importante para usted. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.