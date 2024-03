Horóscopo de hoy: día jueves 28 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lady Gaga, 38; Julia Stiles, 43; Vince Vaughn, 54; Reba McEntire, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tomarse el tiempo para escuchar generará beneficios. Decida lo que quiere lograr y elija un lugar tranquilo para trabajar. Este año convierta en obras maestras los proyectos que realice. Salga del centro de atención y encontrará el camino más rápido para hacer que las cosas sucedan. Haga cambios y convierta una idea en una oportunidad. Sus números son 4, 11, 20, 28, 32, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entrañable, agradecido y empático. Es único e influyente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): únase a grupos que ofrecen apoyo, información y alternativas rentables y fáciles de adaptar. Utilice su poder de persuasión para convencer a sus seres queridos de que se unan y lo apoyen. Un cambio personal o físico le indicará una dirección saludable. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque una perspectiva que lo emocione. Si su corazón está entusiasmado, no dude en iniciar cambios que lo motiven a seguir adelante con sus planes. Sea audaz y viva la vida a su manera, atraerá amor y apoyo. El romance está en las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sienta las idas y venidas, reconozca la dinámica de su situación y busque la mejor alternativa. Si desea sortear obstáculos se recomienda un enfoque tranquilo y directo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): minimice sus conversaciones hasta que esté seguro de poder ganar el debate. Ponga su energía en obtener ganancias personales, aumento de la conciencia y una mejora física que fortalezca su confianza. Conéctese con personas que puedan contribuir a su éxito u ofrezcan información privilegiada que refuerce sus creencias. Se favorece el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje los impulsos a un lado y piense detenidamente. Elija hacer su debida diligencia y trazar un plan infalible antes de hacerlo público. Una persona experta o perspicaz que conozca reconocerá, contribuirá y se unirá a su lucha para establecer estándares y progresar. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): obtendrá el visto bueno si aborda los problemas y hace oír su voz. Un cambio de planes jugará a su favor. Las asociaciones ofrecerán oportunidades para ampliar ideas y derrotar a cualquiera que decida oponerse a usted. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome la iniciativa y dé el primer paso. Su gesto fomentará una respuesta y le ayudará a comprender ambos lados de un problema. Calcule el costo y el tiempo que necesita perder para obtener lo que desea y restablezca su cronograma y presupuesto para garantizar el éxito. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): de la bienvenida al cambio; decida qué sucederá a continuación. Dele a su luz interior la oportunidad de brillar, tocar la vida de las personas y enriquecer el mundo que lo rodea. Concéntrese en retribuir y la satisfacción y la gratificación serán suyas. La paz y el amor se dirigen hacia usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no cuente con ayuda ni comparta demasiada información sobre lo que piensa hacer a continuación. Pase desapercibido y haga todo lo que pueda antes de que otra persona intervenga e intente destrozar sus planes. No use la fuerza; lo que necesita es anonimato. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): modifique su entorno para adaptarlo a su estilo de vida. Considere qué y quién lo hace feliz y espere para renunciar hasta que asegure su puesto y pueda cumplir su pasión. El amor, el romance y el crecimiento personal son evidentes. Siga a su corazón y explore las posibilidades. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): examine atentamente algo antes de comprometerse. Familiarícese con los costos físicos y emocionales antes de continuar. No permita que nadie lo presione para hacer algo que les beneficie más que a usted. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de dudar y comience a creer en usted mismo. Un enfoque enérgico hacia sus objetivos no lo decepcionará. Mire los prospectos, cree oportunidades y busque a aquellas personas que sabe que pueden contribuir para que se unan a su equipo. Tiene mucho que ganar si toma el control. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.