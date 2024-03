Horóscopo de hoy: día domingo 31 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Szohr, 39; Ewan McGregor, 53; Christopher Walken, 81; Shirley Jones, 90.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aprenda, comparta y reponga fuerzas. Considere lo que le está causando dolor y ajuste su vida. Ocuparse de los problemas y descartar lo que se interpone en su camino lo conducirá a un futuro mejor. Si es necesaria la fuerza, es hora de retroceder y reemplazar lo que falta con personas y cosas que se alineen con sus planes. La oportunidad está presente; ponga su energía donde cuenta. Sus números son 6, 14, 17, 24, 32, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sabio, sofisticado y dedicado. Es creativo y reflexivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aclare su mente, reconsidere su propósito y determine qué es significativo. Diga no a los juegos y a cualquiera que subestime lo que puede hacer. Confíe más en sí mismo y espere para compartir sus intenciones hasta que todo esté en su lugar. No deje lugar al error. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): es evidente un malentendido emocional. Enfrente los problemas de manera abierta y honesta. No deje que las situaciones se prolonguen, tiene mejores lugares donde estar y formas de pasar el tiempo. Busque oportunidades que le ofrezcan tranquilidad y libertad para hacer aquello que lo hace feliz. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la inteligencia y la comprensión lo harán avanzar. Tranquilice a los demás marcando las pautas. Las sugerencias optimistas le ayudarán a ganar apoyo y a reconocer a cualquiera que se aproveche de usted. A la hora de determinar si alguien es falso su intuición no lo defraudará. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las intenciones son buenas, las oportunidades están presentes e interactuar con personas entusiastas y ansiosas por compartir ideas le dará algo que considerar. Investigue y considere lo que satisfará su alma, y diseñará un plan para mejorar su estilo de vida. Acepte el cambio. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la vida sencilla. Realice los cambios necesarios o gaste en cosas que realmente necesita. Concéntrese en estimular su mente y tomar la iniciativa para hacer aquello que lo hace feliz. No deje que nadie decida qué es lo mejor para usted. Tome el camino hacia la tranquilidad. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): asista a una reunión o conferencia que lo motive a hacer un movimiento estratégico. Un cambio provocará un giro positivo en la forma en que percibe y maneja las situaciones. Tenga cuidado con cualquiera que se oponga a su forma de pensar. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija el sentido común sobre las emociones; evitará una situación delicada que involucre a un amigo o familiar. Las asociaciones requerirán cuidados y comprensión si se quiere mantener la paz. Evite gastos compartidos o empresas conjuntas. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome el camino que lo lleve a algo que desee lograr. Esté abierto a ideas y técnicas que puedan ayudarle a funcionar con eficacia y a utilizar sus habilidades para adaptarse a las tendencias. Controle lo que cuestan las cosas y no permita que la tentación lo lleve a endeudarse. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): necesitará ayuda para decidir en quién puede confiar. Cuídese, calme su alma y vuelva a tiempos más sencillos. La relajación le permitirá ver las cosas de otra manera. Aléjese de las malas influencias. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aprenda algo nuevo y explore lo que está disponible. Libere un espacio para comenzar un proyecto o realizar mejoras en el hogar que se adapten al estilo de vida que desea. No deje que nadie lo conduzca a una montaña rusa emocional. Sea directo, descubra cuál es su posición y actúe en consecuencia. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): en caso de duda, absténgase. No se sienta mal por cambiar de opinión o ajustar su horario para acomodar lo que es importante para usted. No se puede complacer a todos. Utilice el sentido común y no pague por algo que no quiere o no necesita. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las emociones aflorarán debido a la información errónea. Llegue rápidamente a la raíz del problema. Sea directo y revise experiencias que tengan similitudes. Si algo le parece mal, reconózcalo, cuestione y aléjese. Un cambio positivo es evidente. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.