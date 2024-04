Horóscopo de hoy: día lunes 01 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Asa Butterfield, 27; Hillary Scott, 38; Taran Killam, 42; Susan Boyle, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: use su energía de manera constructiva. Revise, valore y evalúe las posibilidades. Un cambio en su horario o rutina diaria lo alentará a reestructurar sus objetivos a largo plazo, concentrarse en actividades que disfrute y utilizar sus habilidades de manera diferente. Mantenerse al día con las tendencias y administrar su tiempo le ayudará a aprovechar al máximo su vida. Invierta en la superación personal y tome el camino que asegure su felicidad. Sus números son 7, 13, 23, 25, 32, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, emotivo y subestimado. Es original y perseverante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acelere el ritmo y mantenga la paz. Logrará más si se concentra en lo que es importante y dedica menos tiempo a preocuparse por lo que hacen o piensan los demás. Aléjese del drama y de los fanáticos del control. No ignore los plazos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje de esperar; depende de usted hacer que las cosas sucedan. Haga planes y ejecute sus acciones antes de que alguien intervenga e interfiera. Un enfoque sencillo le permitirá ganar puntos y ayuda práctica. Siga a su corazón y convierta sus sueños en realidad. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): maneje las situaciones con precaución. Proceda con cautela, sin importar lo que quiera o con quién trate. Asegúrese de tener los datos claros antes de poner en juego su reputación. Prepárese a recibir información exagerada y a hacer concesiones para compensar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje que sus acciones hablen por usted. Tome la iniciativa de seguir adelante y utilice su sabiduría y experiencia para superar a la competencia. Mantenga sus emociones ocultas y su mente dedicada a terminar lo que comience. Avance hacia su objetivo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una situación empeorará si no está dispuesto a ceder. Escuche quejas y sugerencias, y utilice sus habilidades y conocimientos para encontrar una solución. Lo bien que se lleve con los demás determinará su éxito. No se preocupe por asuntos minúsculos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga su movimiento. Ahora es el momento de hacer realidad cualquier cosa que desee. Posiciónese para el éxito, proceda con pasión, y generará una vibra positiva que mejorará sus relaciones significativas tanto personales como profesionales. Esfuércese por alcanzar la perfección y no se sentirá decepcionado. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): inclínese hacia lo que le interese y vea adónde lo lleva. No deje que lo que sucede en casa le afecte emocional ni económicamente. Recorra el camino de los recuerdos y obtenga información valiosa sobre qué es lo más beneficioso para usted. Observe y elija el camino que le resulte cómodo y seguro. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): adapte su estilo de vida a sus necesidades. Tenga en cuenta qué y quién le brinda alegría y aumente el tiempo que dedica a perseguir sus sueños. No se sienta obligado a complacer a todos. Es hora de cuidarse, fortalecerse y prepararse para lo que viene. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): repase la información y las habilidades que le ayudarán a avanzar. No permita que nadie le dicte lo que puede o no puede hacer, sus decisiones determinarán cómo se desarrollará su vida. Sea fiel a sí mismo y no retroceda. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise los planes a largo plazo y modifique lo que no le funciona o lo que ya no le interesa. Optimice sus planes y explore sus opciones. Realice un cambio interno que le ofrezca más libertad para definir sus intereses. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga los puntos, tenga en cuenta lo que puede permitirse y cambie lo que sea necesario. No se quede atrapado en el sueño de otra persona ni permita que otros lo perjudiquen, debería invertir más tiempo y dinero en sí mismo y en lo que quiere lograr. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): muestre entusiasmo y haga un movimiento que lo posicione hacia el éxito. Póngase en contacto con personas que compartan sus inquietudes y construya alianzas que fortalezcan sus objetivos. El cambio comienza por usted y mostrar el coraje de adoptar una postura hará que otros se le unan. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.