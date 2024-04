Horóscopo de hoy: día martes 09 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kristen Stewart, 34; Leighton Meester, 38; Tanner Novlan, 38; Jay Baruchel, 42.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no deje margen para el error. Sea directo, haga preguntas y antes de dar un paso descubra el mejor camino a seguir. No se sienta presionado, el tiempo está de su lado. El trabajo duro, la acción decisiva y poner su energía donde sea útil le levantará el ánimo y elevará su perfil. Supervise las relaciones con amigos, familiares y socios comerciales para no ser engañado ni aceptar demasiadas responsabilidades. Sus números son 3, 12, 18, 25, 33, 37, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, receptivo y centrado en sus objetivos. Es rápido y enfocado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aprenda a administrar mejor el dinero. No crea en un artilugio que promete lo imposible. Busque una manera de aumentar sus ingresos, asegurar su posición y mejorar su confianza. No se enoje; avance en una dirección positiva. Sea el amo de sus dominios. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acepte el cambio y explore nuevas posibilidades. La oportunidad de utilizar sus habilidades de manera diferente le ofrecerá una visión sobre las actividades que fomentan la comerciabilidad, la influencia y las perspectivas interesantes. Considere ampliar sus habilidades para satisfacer las demandas y encontrará su nicho. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): respaldar a la persona equivocada lo pondrá en una posición vulnerable. No le dé a nadie el control ni el derecho de influir sobre lo que haga a continuación. Piense por sí mismo y defienda lo que es correcto. Cuestione los motivos y tome decisiones basadas en hechos, no en emociones. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): póngase en movimiento. Investigue, pruebe algo nuevo y amplíe su mente. Escuche, pero no compre el sueño de otra persona, usted tiene sus propias metas. Un cambio en una asociación resultará mejor de lo previsto. Haga las cosas a su manera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga las cosas que le agraden. Rodéese de personas que lo iluminen, pero no acepte ni pague porque alguien lo presiona para hacer una contribución financiera. Los excesos lo hundirán. Concéntrese en la mejora personal. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): diga poco, pero haga mucho. Logre cambios positivos y participe en eventos y actividades que amplíen su imaginación. Lo que aprenda alentará nuevos comienzos en personas que luchan por lograr estabilidad y avanzar. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija sabiamente sus batallas. Entre al cuadrilátero sólo si sus hechos son correctos y sus intenciones honorables. No espere mantener la paz ni complacer a todos; con el debate viene el cambio. Prepárese para las consecuencias y avance rápidamente. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): acelere el ritmo y haga que las cosas sucedan. Un cambio ofrecerá una perspectiva singular sobre las posibilidades. Rodéese de personas trabajadoras que compartan sus valores. Tome una posición de liderazgo y marche hacia sus objetivos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confiar en los demás lo decepcionará. No deje que su ego guíe el camino. Su intención de ser y hacer lo mejor que pueda superará con creces el intento de demostrar su valía ante los demás. Deje que sus acciones y los resultados que obtenga sean su tarjeta de presentación. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija cambios positivos que hagan la vida más fácil y su hogar más cómodo. No comparta secretos, no participe en habladurías ni se involucre en eventos ni actividades que puedan poner en riesgo su reputación, su bienestar emocional o su salud. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a los detalles y controle lo que hacen todos los que lo rodean. No abarque demasiado ni se ponga en una posición negativa debido a la terquedad de otra persona. Tome decisiones que ofrezcan un resultado positivo y evitará cometer errores. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a las inversiones y a las deudas. Mantener en orden sus finanzas aliviará el estrés y cuando se presente una oportunidad, le brindará más opciones. Conéctese con personas que siempre han estado de su lado. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.