Horóscopo de hoy: día martes 23 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dev Patel, 34; Jaime King, 45; Jonathon Ruckman, 55; George Lopez, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a cómo se presenta. Dé lo mejor de sí y no permita que sus emociones afloren en situaciones que requieran estabilidad, perspicacia y decisiones difíciles. Proteja su salud y no ceda a los excesos. Reitere su posición y sus sentimientos con claridad y concéntrese en la superación personal en lugar de intentar cambiar a los demás. El cambio comienza con usted; no deje que nadie interfiera con sus planes. Sus números son 9, 16, 24, 27, 33, 45, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, intenso y franco. Es imaginativo y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comuníquese y conéctese con personas de su interés. No se sienta presionado a participar en eventos o pasatiempos que no disfruta. Las decisiones determinan la dirección que toma y las oportunidades que encuentra. Absténgase de dejar que otros se hagan cargo. La felicidad está determinada por hacer aquello que lo hace feliz. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sacará el máximo provecho trabajando solo y manteniendo el secreto sobre sus planes hasta que tenga todo en su lugar. Compartir información personal será contraproducente, y lo obligará a controlar los daños, sin tiempo de terminar las cosas. No ceda a la manipulación emocional. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención, estudie y utilice el conocimiento que adquiera para mejorarse a sí mismo y a sus objetivos. Un cambio físico generará elogios y le dará el impulso y la confianza que necesita para avanzar en sus propósitos. Crea en sí mismo y todo lo demás encajará en su lugar. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): utilice sabiamente su energía. Elija pasatiempos de superación personal y que promuevan el pensamiento positivo. No se limite; sea creativo y descubrirá formas interesantes de utilizar libremente sus habilidades e imaginación. No permita que las influencias externas le causen reveses emocionales e inseguridades. Haga su mejor esfuerzo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el seguimiento es esencial. Independientemente de lo que decida hacer, tenga un plan y supervise cada detalle. Su opinión marcará la diferencia y le dará ventaja cuando sea necesario. No se presione emocionalmente. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aproveche su experiencia, conocimientos y habilidades y póngalos en práctica. Depende de usted marcar la diferencia y navegar hacia el destino deseado. Las relaciones requerirán perspicacia y paciencia, pero progresará tan pronto como comprenda lo que quieren los demás. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): confíe en su encanto e inteligencia y obtendrá lo que desea. Presiónese para ordenar y terminar lo que empieza. El progreso que haga aliviará la presión y le ayudará a reducir sus gastos generales. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga a su corazón y acelere el ritmo. La disciplina adicional le ayudará a alcanzar sus objetivos en un tiempo récord y con un toque único que capturará la imaginación de quienes se encuentre. La oportunidad viene con el cambio. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): esté atento a lo que es importante para usted y tome medidas para proteger lo que es suyo. No haga promesas que no quiera cumplir ni ofrezca una falsa impresión a alguien para no herir sus sentimientos. Un enfoque directo y honesto ahorrará tiempo y dinero y salvará su reputación. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su casa en orden. Revise los asuntos de dinero y organice el papeleo. No permita que nadie lo convenza de hacer algo costoso o poco atractivo. No siempre se puede complacer a todo el mundo. Póngase a sí mismo en primer lugar, relájese y rejuvenezca. Un cambio le levantará el ánimo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a los contratos, acuerdos y emprendimientos conjuntos. Observe a dónde va su dinero y busque una manera de reducir sus gastos generales. No deje que lo que otros hacen lo tiente a seguirlos. Es mejor que haga lo suyo y simplifique su estilo de vida para adaptarlo a su presupuesto. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): obtendrá claridad si realiza cambios, pruebe algo nuevo o busque oportunidades para ganar más dinero o hacer su vida más fácil. Reconsidere cómo utiliza su espacio y diseñará un plan que le permitirá ahorrar tiempo y dinero. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.