Horóscopo de hoy: día jueves 25 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Lee, 54; Renee Zellweger, 55; Hank Azaria, 60; Al Pacino, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no dude en hacer un movimiento. Sea agresivo, haga preguntas y descubra lo que hay disponible. Su curiosidad dará sus frutos y la oportunidad de abrazar la vida que desea parece prometedora. Tome la iniciativa, implemente cambios que muestren lo que tiene para ofrecer y establezca oportunidades que lo lleven en la dirección que desea. Un enfoque apasionado atraerá el interés en todas las facetas de la vida. Sus números son 5, 13, 25, 27, 32, 38, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es innovador, reservado y diferente. Es simpático y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no ejerza presión para salirse con la suya. Concéntrese en marcar la diferencia y obtener el máximo provecho. Absténgase de mostrar sus acciones, logrará más si trabaja silenciosamente detrás de escena. Conozca su destino y planifique su viaje. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se exponga a las críticas. Actúe en su beneficio y haga que las cosas sucedan. Comparta sus inquietudes con una demostración apasionada de su voluntad de llegar hasta el final y hacer las cosas. Dé el primer paso y la oportunidad lo conducirá a nuevos comienzos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómese tiempo para pensar, conozca todos los detalles y diseñe un plan que no lo comprometa ni a usted ni a nadie más. Cuestione a cualquiera que use la fuerza para empujarlo en una dirección cuestionable. Cuando no tenga claridad, absténgase. Cuídese, no se lamente. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aproveche la oportunidad de hacer un cambio. Use su imaginación y aventúrese por caminos en los que nunca antes ha estado. Probar algo nuevo y emocionante lo alentará a utilizar sus habilidades de manera diferente. Un puesto u oportunidad parece atractivo. Establezca contactos y amplíe su círculo. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): confíe en lo que sabe para evitar a quienes lo manipulan y engañan. Reúna los hechos y apéguese a la verdad; eso disuadirá a cualquiera que desee presionarlo para que haga algo innecesario o perjudicial. Deje que su espíritu generoso guíe el camino. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): pruebe algo nuevo, haga las cosas de manera diferente y cambie lo que ya no le gusta o no disfruta. Depende de usted hacer los movimientos que más le convengan. Un cambio de estilo de vida puede levantarle el ánimo o indicarle una mejor dirección. Participe en conversaciones reveladoras que ofrezcan esperanza. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): termine lo que empiece. Utilice su imaginación y encontrará atajos que le harán la vida más fácil y mantendrán sus costos bajos. Piense más en las relaciones, aclare malentendidos y comparta sentimientos. Una discrepancia financiera causará un problema. Obtenga los hechos y las cifras. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): considere sus opciones y desarrollará un plan brillante que le ayudará a convertir lo negativo en positivo. Su intuición no lo defraudará. Siga a su corazón, use su imaginación y dirija su energía hacia aquello que le brinde los mejores resultados. Viva la vida a su manera. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): profundice y haga las cosas. Manténgase ocupado y hará que cualquiera que quiera interferir en su negocio se lo piense dos veces. Piense más en cómo gana y gasta su dinero. No ceda ante vendedores insistentes ni ante nadie que lo comprometa con responsabilidades no deseadas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): delegue su tiempo sabiamente. Realice en su rutina diaria cambios que alivien la tensión y le hagan la vida más cómoda. No pierda el tiempo con lo imposible cuando puede ganar más haciendo lo que mejor sabe hacer. La mejora personal y las oportunidades están a su alcance y fomentarán resultados positivos. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las lecciones aprendidas conducirán a ganancias valiosas. Escuche a su corazón, a su intuición y a su experiencia; obtendrá una idea clara de qué hacer a continuación. Fíjese metas altas y descubra qué hacer y decir para conseguir lo que desea. Se favorece el crecimiento personal. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la suerte y la tranquilidad se ven favorecidas. Tiene a su alcance ganancias personales, financieras y emocionales, y una oportunidad cambiará sus acciones. Deje atrás el pasado, siga adelante con la mente abierta y con la esperanza de un futuro mejor. Abrace nuevos comienzos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.