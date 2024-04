Horóscopo de hoy: día lunes 29 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Andre Agassi, 54; Uma Thurman, 54; Michelle Pfeiffer, 66; Jerry Seinfeld, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: comparta sus conocimientos e inicie conversaciones. Expanda su mente, su círculo de amigos y su estilo de vida. Decida qué es lo mejor para usted y disfrute de actividades recreativas que le brinden alegría a usted y a sus seres queridos. Haga que cada día cuente, ganará terreno y podrá hacer a un lado los arrepentimientos del pasado que lo frenan. Aprenda de sus errores y siga en movimiento. Deje las emociones en un segundo plano y enfoque su energía en marcar la diferencia. Sus números son 9, 17, 23, 26, 34, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persuasivo, emotivo e innovador. Es contundente y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): adapte su diálogo a su audiencia. Demasiada información o una acción excesivamente enérgica disuadirán de participar a alguien que usted necesita. Sus acciones determinarán cuánta ayuda recibirá. La bondad y la comprensión animarán a otros a unirse a su causa. Hacer concesiones le ayudará a alcanzar sus objetivos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se presione, es mejor reservar su energía para lo que realmente importa. La disciplina y la pasión lo motivarán a defender sus creencias y marcar la diferencia, pero no ponga en peligro su bienestar físico. Un cambio inesperado jugará a su favor. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la confusión es evidente. Haga preguntas, tome notas y no deje nada al azar. Ocúpese de los detalles importantes y no permita que nadie lo desvíe. Absténgase de ofrecer información libremente. Establezca límites, sea inteligente y no corra riesgos físicos. Diga menos y haga más. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): invierta tiempo y energía en algo que le importe. Elija darle a cualquier trabajo que realice un toque original. Separarse de la multitud generará oportunidades inesperadas y una conexión con alguien que tiene algo único que aportar. El beneficio personal está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un momento para planificar sus acciones. Confíe en que su inteligencia lo guiará en la dirección correcta. No espere que otros tomen el mismo camino que usted y no se sienta obligado a desviarse de sus planes para adaptarse a aquellos que van en una dirección diferente. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): arriésguese a la vida, al amor y a la felicidad. Cambie lo que ya no le funciona y deje espacio para nuevos comienzos. Sumérjase en pasatiempos que lo animen y lo alienten a lucir, actuar y dar lo mejor de sí. Establezca un plan y sígalo. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si desea lograr algo debe enfocarse exclusivamente en ello. Mantenga contenidas sus emociones y la mente enfocada en sus objetivos. Busque inversiones que se adapten a sus necesidades. No gaste en artilugios. Elija calidad sobre cantidad. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): desarrolle las posibilidades e inscríbase en excursiones, cursos o eventos que ofrezcan conocimientos y oportunidades para conocer gente interesante. Descubra cómo utilizar de manera efectiva sus habilidades y cualidades. Acepte un desafío y persiga sus objetivos con fuerza, coraje y determinación. Se favorece el romance. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no tome lo que otros dicen como algo personal. Evite el malestar emocional y apoye a la razón. La mala información es evidente; verifique los hechos antes de compartir detalles o aceptar algo que no sea concreto. Escuche a su voz interior. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): diseñe su espacio para maximizar la eficiencia. Un cambio físico tendrá un impacto más significativo que cualquier cosa que diga. No permita que sus emociones se interpongan en su camino. Cuando vea un obstáculo, busque una ruta diferente. Lo que cuenta es cómo navega por la vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en ocuparse de sus asuntos antes de que alguien lo desafíe o interfiera. Para mantener el status quo es esencial cumplir con las exigencias y promesas. Es evidente una ganancia financiera si está dispuesto a ir más allá del cumplimiento del deber. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su entusiasmo atraerá la atención y su disciplina y diligencia alentarán a otros a colaborar y ayudar. Un cambio que introduzca ayudará a llegar más rápidamente a su destino. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.