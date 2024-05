Horóscopo de hoy: día miércoles 01 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Wes Anderson, 55; Tim McGraw, 57; Joanna Lumley, 78; Judy Collins, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje que su intuición lo guíe. Las emociones aflorarán rápidamente; la planificación es necesaria para evitar errores por ser impulsivo. Hay cambios positivos y oportunidades evidentes, y su integridad y perspicacia fomentarán excelentes resultados. Cuando enfrente un desafío, aplicar un enfoque enérgico y permitir que su creatividad tome el control lo mantendrá a la vanguardia. Crea en sí mismo y los demás también lo harán. El amor y las mejoras personales van en aumento. Sus números son 6, 13, 22, 24, 30, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emotivo, obstinado e innovador. Es minucioso y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un acuerdo ayudará a acelerar las cosas. Escuche lo que dicen los demás e incorpore palabras sabias e ideas a sus planes. Quizá no le resulte fácil aceptar opiniones y ayuda, pero al final le ahorrarán tiempo, energía y dinero. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se enfrente a lo imposible, empeñarse en algo factible le brindará mejores resultados. Proteja su bienestar físico y emocional apoyando una rutina que ofrezca ejercicio, normas y límites en las relaciones. Cambie aquello que no le funcione. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evalúe su situación, piense y ejecute sus planes a puertas cerradas. Darse el espacio y la comodidad que necesita para hacer las cosas correctamente es fundamental. No invite a la interferencia externa en asuntos que requieren toda su atención. La paciencia conducirá a la sincronización perfecta. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lo que haga tendrá un impacto en los demás. Aléjese de cualquiera que lo presione para contribuir con tiempo o dinero. El beneficio personal llegará si trabaja para sí mismo y aplica sus habilidades para su propio provecho. Sea innovador y descubra una alternativa fácil que ofrezca buenos resultados. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): negocie a su favor. La interferencia externa lo hará retroceder. Ponga su energía donde cuenta e infórmese antes de las reuniones que puedan influir en su reputación, posición u objetivos. Una asociación puede ser problemática si usted confía o está ansioso por complacer. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no moleste al universo. Todo fluirá perfectamente si deja las cosas como están y procede con una actitud positiva. Concéntrese en aprender, ampliar sus habilidades y en realizar actualizaciones que le aseguren aprovechar todas las oportunidades que se le presenten. Elija la amabilidad sobre la crítica. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no tiene que gastar para divertirse. Use su imaginación para implementar un plan que incluya a alguien con quien disfrute estar. Una actividad que impulse un cambio de estilo de vida o mejoras en el hogar lo alentará a perseguir sus sueños. Deje de procrastinar. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): le atraerán personas, lugares y pasatiempos inusuales. Aprenda de la experiencia, pero evite aceptar el sueño de otra persona. Deje que aquello que descubra despierte su imaginación y encontrará un camino que le ofrecerá cambios positivos, oportunidades y nuevos comienzos. El romance va en aumento. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención y haga revisiones, y reducirá sus gastos generales. Las mejoras en el hogar que puede hacer usted mismo le ahorrarán un dineral. Muestre paciencia con los demás; recibirá respeto y apoyo cuando sea necesario. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga del hogar su zona de confort. Libérese de las complicaciones. Un problema emocional crecerá sustancialmente si no actúa rápido. Reúnase con amigos o colegas que desafíen y despierten su imaginación. El resultado de una conversación lo llevará a una aventura que vale la pena. Se destaca el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): es necesaria una transformación, pero antes haga preguntas, aprenda y asegúrese de que todo lo que haga sea por la razón correcta. No siga a nadie ni permita que nadie manipule lo que haga a continuación. Tome el timón. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): profundice y haga las cosas. No deje que el dinero se le escape de las manos. No puede comprar el amor y no debe acostumbrarse a pagar por los demás. Su estabilidad y seguridad surgen de situaciones cambiantes que no son ideales. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.