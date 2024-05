Horóscopo de hoy: día viernes 03 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Hendricks, 49; Kristin Lehman, 52; Amy Ryan, 56; Frankie Valli, 90.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la luz verde significa avanzar; no pierda el tiempo. Ponga sus planes en marcha y no mire atrás. Concéntrese en la aptitud física, el amor y disfrutar la vida al máximo. Las oportunidades son evidentes, pero depende de usted fijar la mirada en lo que desea y hacerlo realidad. El cambio comienza con usted, así que no se entretenga cuando tiene mucho que ganar. Confíe en sus instintos. Sus números son 4, 18, 24, 29, 31, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, leal y servicial. Es meticuloso y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una acción agresiva evitará conflictos. Diga lo que tiene en mente y siga adelante. Tiene que complacerse a sí mismo antes de asumir la tarea de hacer felices a los demás. Concéntrese en aquellos cambios que le hagan la vida más fácil y continúe hasta sentirse satisfecho. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): exprese su opinión, participe, marque la diferencia y comparta sus sentimientos con alguien a quien admira, y sus planes se harán realidad. No permita la interferencia de influencias externas cuando lo que desea lograr requiere su energía y toda su atención. Mantenga la paz y evite situaciones volátiles. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): absténgase de mostrar sus planes o acciones. Trabaje detrás de escena hasta dominar lo que está tratando de lograr. Si lanza su próximo movimiento prematuramente, alguien lo juzgará injustamente. Protéjase de las interferencias y la información falsa. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lo que hace tiene importancia. Evalúe cualquier situación a la que se enfrente y sea usted quien marque la diferencia. Confíe en sus conocimientos y elaborará un plan que lo convertirá en un líder. Causará una impresión duradera en alguien que le interesa. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mire a su alrededor; conozca su entorno y lo que debe considerar antes de continuar. Tómese el tiempo para estudiar sus opciones y formular un plan. Observe lo que hacen y dicen los demás, pero evite seguir sus pasos. Haga lo suyo y aprenda sobre la marcha. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): diviértase. Busque un entretenimiento que le haga brillar los ojos y lo anime a participar. Lo que aprenda de la gente con la que se encuentre le alegrará el día y despertará su imaginación. Se favorecen el amor, el romance y la felicidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): base sus conclusiones en finanzas, hechos y conocimientos. Si salta impulsivamente, tendrá que retroceder. El objetivo es terminar, así que no se entretenga cuando sea necesario actuar. Una conversación con alguien cercano a usted hará o deshará su relación. Elija sus palabras sabiamente. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga planes diferentes, pruebe algo nuevo, cambie su rutina y desafíese a hacer algo que sigue postergando. Dese el beneficio de la duda y no se decepcionará con lo que consiga. Explore las posibilidades y haga un movimiento. No corra riesgos físicos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio de entorno le ayudará a distanciarse de la desesperación. No se quede donde lo ridiculizan y lo critican. Salga de casa, haga algo físico para quemar energía y rodéese de personas que enriquezcan su vida en lugar de destrozarla. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se acerque a nadie que cuestione su estilo de vida. Involúcrese con personas que compartan sus inquietudes y disfrutan de los mismos pasatiempos que usted. La familiaridad reconforta y le brinda la tranquilidad de saber que no va a enfrentarse a un conflicto cuando lo que necesita es recibir apoyo. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no acepte un desafío físico. Un gesto inteligente disuadirá a cualquiera que intente hacerle pasar un mal rato. No discuta un cambio doméstico; si le ahorra dinero y le tranquiliza, vale la pena. Ponga su energía en mejorarse a sí mismo y a su estilo de vida. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preocúpese menos por lo que otros piensen o hagan y más en sus contribuciones a su vida y a sus seres queridos. No dude en hacer un movimiento o asistir a un evento que lo lleve al pasado. Deje que sus emociones guíen el camino. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.