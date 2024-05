Horóscopo de hoy: día miércoles 29 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Riley Keough, 35; Melanie Brown, 49; Rupert Everett, 65; Annette Bening, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense bien las cosas antes de dar un paso. Canalice sus emociones y energía hacia mejoras personales y logros que lo beneficien en lugar de hacia dramas y disputas emocionales que lo pongan en una situación sin salida. Haga lo suyo, este año construya una base sólida y preste atención a los detalles y a la originalidad. Aprenda de los mejores, ejerza la integridad y controle su ritmo físico, financiero y emocional. Sus números son 8, 13, 24, 30, 37, 45, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, flexible y amigable. Es minucioso y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que la incertidumbre lo detenga. Ponga toda su energía y haga que lo que lleve a cabo cuente. Los actos de bondad lo pondrán en contacto con alguien que puede ayudarle a avanzar. Comuníquese y contribuya, y obtendrá acceso a oportunidades que conducirán a cambios positivos en su estilo de vida. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reconfigure sus pensamientos para que se ajusten a su presupuesto, tiempo y nivel de habilidad, y evitará asumir o gastar demasiado. Si quiere progresar, actualice sus calificaciones y únase a personas que puedan ayudarle a perfeccionar sus habilidades. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase firme y haga lo mejor que pueda. Utilice su poder de persuasión y sus habilidades físicas para hacer las cosas a tiempo y dentro del presupuesto. Preste atención y sea meticuloso en todo lo que haga, y superará a cualquiera que lo desafíe. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no gaste impulsivamente ni haga donaciones, ni tampoco se registre para suscripciones que no puede pagar. Controle de cerca sus finanzas y haga un presupuesto diligente para lo que desea y necesita. Busque alternativas innovadoras que le brinden más por menos o que le ofrezcan ingresos adicionales. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un cambio en la dinámica de una relación lo empujará a modificar su forma de pensar y manejar los asuntos personales o profesionales. Acuda a alguien en quien confíe para que le ofrezca una visión y consejos brillantes, y obtendrá las herramientas que necesita para realizar un ajuste positivo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la vida sencilla. No reaccione de manera exagerada ni prometa lo imposible. Observe cada aspecto de una situación y a medida que avanza adáptelos para satisfacer sus necesidades. No permita que sus emociones contribuyan a la terquedad ni lo impulsen a buscar venganza. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): muestre pasión en todo lo que haga y obtendrá la aceptación de aquellos que pueden ayudarle a promover sus intereses. Lo mejor para usted es establecer contactos, además de viajar, aprender, rodearse de gente positiva e iniciar proyectos que valgan la pena. El romance está en las estrellas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): absténgase de hacer cambios innecesarios en casa. Considere los costos antes de involucrarse en algo que probablemente tenga costos ocultos. Antes de comenzar algo que consuma tiempo y dinero tenga claros los datos y sus planes en orden. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): observe sus opciones y avance con cuidado. No permita que nadie lo presione ni lo engañe para hacer algo que no quiere o que no necesita. Si se da tiempo para relajarse, tomará mejores decisiones. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se enoje, póngase en marcha. Las acciones hablan más que las palabras y generan cambios positivos. Tome la iniciativa de hacer algo que marque la diferencia. No permita que las emociones confundan su mente ni lo obliguen a hacer cosas para presumir. Sea sincero consigo mismo. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en lo que funciona para usted y por ahora deje de lado lo que no. Cree oportunidades en lugar de esperar que lleguen a usted. Conviértase en el conducto que imponga alternativas positivas que estén dentro del presupuesto. Las mejoras personales darán lugar a elogios. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): busque lo bueno en cada situación y persona que encuentre, y le resultará más fácil esquivar la controversia. Hacer todo lo posible por llevarse bien le ayudará a obtener la libertad de dedicarse a sus asuntos y hacer lo que le plazca. Ojos que no ven, corazón que no siente. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.