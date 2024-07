Horóscopo de hoy: día domingo 07 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Kwan, 44; Berenice Bejo, 48; Shelley Duvall, 75; Ringo Starr, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: transforme su vida con pequeñas y disimuladas modificaciones. Los cambios personales que incorpore y que le ayuden a rendir al máximo aumentarán su confianza y lo animarán a incrementar sus habilidades y experiencia. Utilice su imaginación en todos los aspectos de la vida, encuentre formas originales de resolver problemas y maneje las responsabilidades con delicadeza. Abra su corazón a sus seres queridos y el consuelo que ofrezca le brindará grandes beneficios. Sus números son 2, 7, 15, 24, 34, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, emotivo y creativo. Es inteligente y ordenado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): socialice, comparta ideas y amplíe sus intereses, amistades y propósitos. Puede marcar la diferencia si dona tiempo a una causa que le interesa o le preocupa. Si algo no funciona bien en casa, adapte su estilo de vida para hacer su vida más fácil. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje que lo que haga hable por usted. Los cambios que inicie cambiarán la forma en que la gente lo trata y respeta. El enfoque y la disciplina junto con energía lo ayudarán a llegar a su destino y le darán esperanza con respecto a proyectos futuros. Invierta tiempo y dinero en su hogar, su familia y en sí mismo. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su mente recopilará información como una esponja. Inscríbase a cursos o charlas que le interesen y que llenen su cabeza de ideas y perspectivas que promuevan un estilo de vida más saludable a nivel emocional, financiero y físico. Súbase a bordo, tome medidas positivas y abrace la vida. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): justifique lo que quiere hacer primero. No tome un camino que no lleve a ninguna parte y no intente complacer a alguien negativo. La persona a la que debe hacer feliz es usted mismo. Tome la iniciativa y haga lo que le parezca mejor y correcto. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una muestra llamativa de lo que puede ofrecer atraerá a quien lo observe. Puede ampliar su conocimiento hablando sobre sus planes con un experto. Viajar para adquirir conocimientos despertará su imaginación y lo animará a ampliar sus planes. Siga sus instintos y disfrute del viaje. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio de escenario despertará su imaginación y lo encaminará hacia la libertad. Viva el momento, considere aquello que lo hace feliz y diríjase en esa dirección. Mantenga un perfil bajo, una mente abierta y un presupuesto que pueda manejar. Se favorecen las mejoras en el estilo de vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): piense antes de actuar. No permita que nadie ponga a prueba su paciencia ni le cueste tiempo, dinero o reputación. Mire el panorama general y descubra cómo evitar problemas y protéjase a usted mismo, a sus derechos y a su dinero. Elija eventos que ofrezcan información, hechos y sentido común. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): escuche, analice lo que escucha y tome decisiones que no pongan en peligro su reputación. Preste atención a cómo se comporta y se retrata ante los demás. No comparta información personal ni haga promesas que no quiera cumplir. Un enfoque calmado le dará tiempo para tomar mejores decisiones. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se conforme con menos de lo que desea. Aproveche al máximo las asociaciones e invierta tiempo y esfuerzo en administrar eficientemente su vida y su hogar. Controle su dinero y actualice sus habilidades para mantener su status quo y ser comercializable para las próximas tendencias. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): consulte las posibilidades y ajuste sus planes, su estilo de vida o su agenda de manera de ganar tiempo para ampliar su perspectiva y descubrir oportunidades que fomenten la estabilidad y la seguridad. Comuníquese con sus seres queridos y con aquellos en quienes confía para asegurarse de que están en la misma sintonía. Haga de las asociaciones una prioridad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): explore las posibilidades. Una actitud atenta acercará a sus seres queridos y fomentará planes que ofrezcan un mejor estilo de vida con menos estrés y más tiempo para dedicar a sus seres queridos. Las emociones y pensamientos compartidos trazarán un camino positivo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): frene las tendencias a la indulgencia y disfrute pasando tiempo con personas que desean un estilo de vida saludable. La actividad física lo conectará con personas que pueden ofrecerle información sobre las últimas tendencias. Los proyectos de superación personal aumentarán su energía y confianza y fomentarán la socialización. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.