Horóscopo de hoy: día miércoles 30 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dianna Agron, 39; Kirsten Dunst, 43; Kunal Nayyar, 44; Johnny Galecki, 50.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome las riendas y utilice su inteligencia para avanzar. Este año la preparación, la investigación y mantener la calma contribuirán a su éxito. Considere la posibilidad de cambiar donde o como vive y trabaja si eso lo protege de personas y situaciones impredecibles o violentas. No deje que nadie se ocupe de asuntos que reflejen sus convicciones o quién es. Los pequeños cambios que conduzcan al crecimiento personal lo tranquilizarán. Sus números son 4, 18, 21, 27, 30, 35, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comprensivo, generoso y enérgico. Es cooperativo e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea el centro de atención y hable con pasión sobre sus intereses y lo que quiere hacer, y solicite apoyo a quienes crea que pueden ayudarlo. Mantenga el impulso y la mirada puesta en sus objetivos. Dedique tiempo a perfeccionar sus habilidades, a preparar un presupuesto para llevar adelante sus planes y a expresar sus sentimientos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): revierta cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Una actitud positiva y un plan bien pensado evitarán interferencias y le ayudarán a ganar confianza. Si cumple con su horario y pasa desapercibido mantendrá a raya las influencias externas, y tendrá total libertad para completar cualquier misión que desee lograr. Mantenga un perfil bajo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el preciado tiempo para sí mismo le ayudará a relajarse y a poner las cosas en perspectiva. Cargar con el peso del mundo no lo llevará a nada bueno. Elija expandir su mente y dedique su tiempo a algo que lo haga sentir bien con usted mismo y con el rumbo que tome. Ponga su energía al servicio de su prosperidad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche y observe, pero evite tomar decisiones basadas en el miedo a no complacer a los demás o en ganar aceptación. Si no quiere perder dinero, respeto ni reputación es mejor recopilar información y observar desde el margen. La disciplina es necesaria; sus mejores opciones son el amor y el compromiso con lo que es mejor para usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): suba la vara en lugar de bajar las expectativas. Establezca estándares y ejemplos, y haga lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos; así se retará a sí mismo y a los demás a crecer. Viaje a lugares que lo hagan reflexionar o que lo desafíen físicamente, y descubrirá lo que es posible. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): surgirán conflictos por proyectos conjuntos o gastos compartidos. Primero debe complacerse a sí mismo; asuma la responsabilidad de su felicidad y estilo de vida antes de centrarse en ayudar a otros a cumplir sus sueños. Un cambio o ascenso profesional requiere su atención. Si permite que las quejas o exigencias de alguien más interfieran perderá una oportunidad. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga la mente abierta, aprenda todo lo que pueda y canalice su energía hacia cambios en su estilo de vida que le permitan conectar más con personas que le ayuden a crecer y ampliar sus intereses. Una alianza o trabajar con alguien que busque alcanzar objetivos similares enriquecerá su vida y le permitirá destacar. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): póngase físicamente a prueba. Una actitud competitiva le ayudará a entusiasmar a los demás y a completar lo que se proponga. Deje que la disciplina sea su arma predilecta, y su determinación inquebrantable eclipsará a cualquiera que intente interponerse en su camino. Un evento de establecimiento de contactos le ofrecerá una plataforma para promocionarse. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): prepárese para un cambio positivo. Es evidente una oportunidad, pero depende de usted aferrarse a ella y hacer que suceda. Invierta tiempo y dinero en mejoras personales y del hogar que contribuyan a un mejor estilo de vida. Las ganancias físicas e intelectuales elevarán su perfil y sus opciones. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una distracción le ayudará a encaminar su mente en una dirección positiva. Dedique tiempo a mimarse o a hacer mejoras en el hogar que aumenten su satisfacción y comodidad. Revise sus planes y comprométase a cumplir sus intenciones. Busque algo que lo motive. Priorice el ejercicio, la dieta y un estilo de vida saludable. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reserve tiempo entre semana para socializar, un evento deportivo o salidas familiares. Una distracción lo revitalizará y le ayudará a ver las mejoras en el hogar y otras posibilidades que pueden hacer su vida más plena. Una oportunidad de inversión o reducir sus gastos generales le ayudarán a reducir el estrés. El romance está en las estrellas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese su tiempo para analizar los números, resolver los costos ocultos, preparar un presupuesto realista y lograr tranquilidad. No permita que nadie con quien colabore en cambios domésticos o metas personales lo convenza de algo que no puede permitirse o que no quiere. Priorice el beneficio personal, la independencia y el cuidado de sí mismo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.