Horóscopo de hoy: día sábado 12 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Potter, 31; Emmy Rossum, 40; Jennifer Hudson, 45; Benjamin McKenzie, 48.

FELIZ CUMPLEAÑOS: los cambios con los que se encuentre resultarán mejor de lo esperado. Avance con la mente abierta y la voluntad de convertir las posibilidades en algo espectacular. Si canaliza su energía hacia personas y proyectos que desafíen su imaginación creativa, obtendrá una mejor perspectiva sobre inversiones y planes de ahorro que le brindarán tranquilidad. Comience una actividad que promueva el movimiento, el ejercicio y los buenos hábitos alimenticios. Sus números son 5, 16, 22, 26, 31, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, enérgico y adaptable. Es intuitivo y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su encanto e intelecto para convencer a otros de seguir su iniciativa. Puede marcar la diferencia si promueve formas interesantes de lograr cambios asequibles que le ayuden a usted o a otros a prosperar. Las oportunidades y las asociaciones se ven prometedoras. Es hora de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo. Una nueva experiencia conducirá al crecimiento personal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se apresure a inscribirse en algo por las razones equivocadas. Su tiempo es valioso y para lograr sus objetivos requerirá un ajuste. Los excesos resultarán agotadores y generarán negatividad. La actitud lo es todo. Anímese y concéntrese en lo que más le importa. El romance está en auge. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adapte su horario o rutina a sus necesidades. Un evento social propiciará conversaciones que harán que se replantee uno de los deseos más profundos de su corazón. Consulte con un experto, asista a una feria comercial o inscríbase en un curso que amplíe sus conocimientos e intereses. Transforme su entorno en un espacio creativo y persiga sus sueños. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): enfóquese más en su desarrollo personal y menos en intentar cambiar a los demás. Evite discusiones, dramas y manipulaciones. La mayor recompensa vendrá de reflexionar sobre usted y esforzarse por mejorar su estilo de vida. Una situación doméstica o profesional se agravará si no es honesto consigo mismo y con los demás sobre sus acciones. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): libere tensiones físicamente para evitar desacuerdos. No arriesgue su salud ni sus bienes al usar equipos de ejercicio domésticos inseguros u obsoletos. Investigue y no deje nada al azar. Si consulta con un experto encontrará soluciones rentables. Cambiar de planes o ayudar a alguien que lo necesite le dará una perspectiva sobre algo que quiera emprender. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un tiempo para reflexionar sobre lo que más le molesta y haga algo al respecto. Preocuparse no resuelve los problemas, pero actuar sí. Tome la iniciativa en las conversaciones sobre su bienestar y estilo de vida. Defienda sus intereses en vez de dejar que otros tomen decisiones por usted. Evite la agresividad y cambie su estilo de vida para adaptarlo a su presupuesto. Haga las paces. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tomar la iniciativa del cambio estimulará su mente, aliviará el estrés y atraerá a personas que lo desafiarán intelectualmente. Cuestiónese y cuestione a los demás; lo que descubra le ayudará a construir una reputación sólida y una posición que le permita generar alternativas positivas. Proteja su hogar, sus inversiones y su bienestar físico. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sus experiencias y aprendizajes lo conducirán a un estilo de vida más eficiente y a una mayor comprensión de cómo puede marcar la diferencia utilizando sus habilidades. Un cambio de actitud le ayudará a encontrar formas originales de usar sus talentos. Presentarse y promocionarse encontrará oposición. Busque a alguien que dé a conocer sus talentos por usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): prestar atención a cómo o con quién vive facilitará su vida y sus relaciones. Un poco de encanto será muy útil, y un gesto de amabilidad o dar una mano le abrirá puertas que le reportarán beneficios. Una ganancia financiera está al alcance, pero la tentación de gastar generará deudas. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su voz será escuchada, pero si ofrece algo sin verificar los hechos y obtener la aprobación de quienes pueden obstaculizar sus planes, se encontrará en una posición precaria. Ofrezca solo lo que sea factible y cuide de sí antes de prometer ayuda a los demás. Priorice su beneficio y desarrollo personal. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en el hogar le ayudará a reducir sus gastos y a tranquilizarse. Invierta más tiempo y dinero en usted y en aumentar su potencial de ingresos. No se agote asumiendo demasiadas responsabilidades ni haciendo promesas imprudentes a quienes intentan aprovecharse. La oportunidad comienza por usted. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): priorice su salud y sus finanzas. Cuidarse y esforzarse por reducir sus gastos le ayudará a recuperar la confianza. Replantee cómo invierte su tiempo y dinero, y qué actividades le brindarán mayor estabilidad. Cancele suscripciones y gastos innecesarios. Actualice su imagen y perfil en línea, y empiece de cero. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.