Horóscopo de hoy
12 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 12 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Potter, 31; Emmy Rossum, 40; Jennifer Hudson, 45; Benjamin McKenzie, 48.

FELIZ CUMPLEAÑOS: los cambios con los que se encuentre resultarán mejor de lo esperado. Avance con la mente abierta y la voluntad de convertir las posibilidades en algo espectacular. Si canaliza su energía hacia personas y proyectos que desafíen su imaginación creativa, obtendrá una mejor perspectiva sobre inversiones y planes de ahorro que le brindarán tranquilidad. Comience una actividad que promueva el movimiento, el ejercicio y los buenos hábitos alimenticios. Sus números son 5, 16, 22, 26, 31, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, enérgico y adaptable. Es intuitivo y persistente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su encanto e intelecto para convencer a otros de seguir su iniciativa. Puede marcar la diferencia si promueve formas interesantes de lograr cambios asequibles que le ayuden a usted o a otros a prosperar. Las oportunidades y las asociaciones se ven prometedoras. Es hora de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo. Una nueva experiencia conducirá al crecimiento personal. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se apresure a inscribirse en algo por las razones equivocadas. Su tiempo es valioso y para lograr sus objetivos requerirá un ajuste. Los excesos resultarán agotadores y generarán negatividad. La actitud lo es todo. Anímese y concéntrese en lo que más le importa. El romance está en auge. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adapte su horario o rutina a sus necesidades. Un evento social propiciará conversaciones que harán que se replantee uno de los deseos más profundos de su corazón. Consulte con un experto, asista a una feria comercial o inscríbase en un curso que amplíe sus conocimientos e intereses. Transforme su entorno en un espacio creativo y persiga sus sueños. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): enfóquese más en su desarrollo personal y menos en intentar cambiar a los demás. Evite discusiones, dramas y manipulaciones. La mayor recompensa vendrá de reflexionar sobre usted y esforzarse por mejorar su estilo de vida. Una situación doméstica o profesional se agravará si no es honesto consigo mismo y con los demás sobre sus acciones. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): libere tensiones físicamente para evitar desacuerdos. No arriesgue su salud ni sus bienes al usar equipos de ejercicio domésticos inseguros u obsoletos. Investigue y no deje nada al azar. Si consulta con un experto encontrará soluciones rentables. Cambiar de planes o ayudar a alguien que lo necesite le dará una perspectiva sobre algo que quiera emprender. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un tiempo para reflexionar sobre lo que más le molesta y haga algo al respecto. Preocuparse no resuelve los problemas, pero actuar sí. Tome la iniciativa en las conversaciones sobre su bienestar y estilo de vida. Defienda sus intereses en vez de dejar que otros tomen decisiones por usted. Evite la agresividad y cambie su estilo de vida para adaptarlo a su presupuesto. Haga las paces. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tomar la iniciativa del cambio estimulará su mente, aliviará el estrés y atraerá a personas que lo desafiarán intelectualmente. Cuestiónese y cuestione a los demás; lo que descubra le ayudará a construir una reputación sólida y una posición que le permita generar alternativas positivas. Proteja su hogar, sus inversiones y su bienestar físico. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sus experiencias y aprendizajes lo conducirán a un estilo de vida más eficiente y a una mayor comprensión de cómo puede marcar la diferencia utilizando sus habilidades. Un cambio de actitud le ayudará a encontrar formas originales de usar sus talentos. Presentarse y promocionarse encontrará oposición. Busque a alguien que dé a conocer sus talentos por usted. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): prestar atención a cómo o con quién vive facilitará su vida y sus relaciones. Un poco de encanto será muy útil, y un gesto de amabilidad o dar una mano le abrirá puertas que le reportarán beneficios. Una ganancia financiera está al alcance, pero la tentación de gastar generará deudas. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su voz será escuchada, pero si ofrece algo sin verificar los hechos y obtener la aprobación de quienes pueden obstaculizar sus planes, se encontrará en una posición precaria. Ofrezca solo lo que sea factible y cuide de sí antes de prometer ayuda a los demás. Priorice su beneficio y desarrollo personal. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en el hogar le ayudará a reducir sus gastos y a tranquilizarse. Invierta más tiempo y dinero en usted y en aumentar su potencial de ingresos. No se agote asumiendo demasiadas responsabilidades ni haciendo promesas imprudentes a quienes intentan aprovecharse. La oportunidad comienza por usted. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): priorice su salud y sus finanzas. Cuidarse y esforzarse por reducir sus gastos le ayudará a recuperar la confianza. Replantee cómo invierte su tiempo y dinero, y qué actividades le brindarán mayor estabilidad. Cancele suscripciones y gastos innecesarios. Actualice su imagen y perfil en línea, y empiece de cero. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.