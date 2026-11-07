ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Horóscopo de hoy
07 de noviembre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 07 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lorde, 30; Adam DeVine, 43; David Guetta, 59; Joni Mitchell, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el equilibrio, la equidad y el control de sus finanzas, salud y asuntos legales completarán sus tareas del año. Prosperará si actúa estratégicamente, reconoce sus talentos y promueve lo que más disfruta. Establezca contactos, comuníquese e invierta en usted; surgirán oportunidades y se formalizarán contratos. La salud, la prosperidad y la buena reputación llegarán si actúa con apertura, honestidad y justicia. Sus números son: 3, 15, 21, 29, 34, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es incansable, respetado y paciente. Es ingenioso y conciso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una idea innovadora puesta a prueba cambiará su forma de ver cómo gana o gestiona el dinero. Exprese sus sentimientos a través de sus acciones, no de sus palabras; la respuesta que obtenga le ayudará a decidir con quién desea relacionarse de ahora en adelante. Una asociación parece prometedora y será útil a la hora de gestionar el dinero y las limitaciones de tiempo. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cíñase a lo que conoce y escuche a quienes saben más. Evite la terquedad y que el enojo le haga repetir lecciones que ya debería haber aprendido. Concéntrese en mostrar gratitud, ayudar y ceder cuando sea necesario; y le resultará más fácil obtener el apoyo y la tranquilidad necesarios para prosperar. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una mente abierta se llenará pronto de conocimientos que le resultarán muy útiles. Acérquese a grupos que apoyen causas que le interesen y ofrézcase como voluntario. Las personas que conozca y sus aportes abrirán la puerta a todo tipo de posibilidades interesantes. Convierta sus cualidades en un activo. Las mejoras en el hogar le facilitarán la vida. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a los eventos de su comunidad y dese a conocer. Las personas que conozca y las conversaciones que mantenga despertarán su entusiasmo, abrirán nuevas oportunidades y ampliarán su visión de las posibilidades futuras. No sienta la obligación de comprometerse. Si adopta una actitud de observación amistosa descubrirá cómo aprovechar mejor sus conocimientos para prosperar. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tomarse un descanso para mimarse o pasar tiempo con alguien a quien quiere le ayudará a aliviar la ansiedad y le permitirá retomar una rutina saludable. Deje atrás el pasado, aléjese de la negatividad y de las situaciones estresantes. Hágase responsable de su propia felicidad y persiga sus sueños. Empiece a avanzar en una dirección positiva. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el tiempo juega a su favor; no necesita actuar. Un cambio prematuro hará que retroceda. Haga preguntas, ponga a prueba sus teorías y a elabore un plan útil para cuando llegue el momento. Prestar atención a los detalles y buscar formas de perfeccionar sus ideas dará sus frutos. Disfrute de la compañía de alguien que despierte su imaginación. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que la pereza le impida marcar la diferencia. Haga su parte, escuche y ayude a quien lo necesite. No se quede al margen: es probable que sus acciones y palabras le abran oportunidades. Si demuestra sus dotes de liderazgo, alguien que puede ayudarle a progresar reconocerá su talento. El desarrollo personal y el amor se ven favorecidos. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): baje el ritmo y haga las cosas bien desde la primera vez. Trabaje por su cuenta, siga las normas y vaya más allá del deber. Su perseverancia le abrirá puertas y ahuyentará a cualquiera que intente frustrar sus planes. Mantenga el impulso y no pierda de vista sus objetivos. Se vislumbran avances personales y profesionales. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): organice su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Cuanto más fluida sea su vida, más tiempo tendrá para las personas y actividades que más disfruta. La oportunidad de ampliar sus horizontes, sus habilidades y su círculo social le permitirá conocer a alguien que le resulte fascinante. El amor y el romance están en auge, y su crecimiento personal reforzará su confianza. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome en serio lo que escuche, verifique los datos y contrarreste las críticas con hechos. Los gestos amables animarán a los demás a expresarse con libertad y aportar información útil para comprender mejor las situaciones y encontrar soluciones. Elija bien sus palabras. Una respuesta brusca podría dañar su reputación. Dedicar más tiempo al trabajo dará sus frutos. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): lo que realmente cuenta son sus acciones. La amabilidad le abrirá un camino positivo. Levarse bien y procurar llegar a acuerdos y expresar lo que más le importa le facilitará la vida. El conflicto es el enemigo que se interpone entre usted y su felicidad. Dedique más tiempo a perfeccionar sus habilidades y a adaptar su entorno a sus necesidades. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca un presupuesto, ponga en marcha sus planes y realice el trabajo preliminar para tener todo listo cuando llegue el momento de la presentación. No permita que las acciones ajenas influyan en su proceder. Trabaje por su cuenta. Haga lo que sea mejor para usted y confíe en sus instintos para avanzar sin vacilaciones ni arrepentimientos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
02
Política
Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Lula felicita a Alliana y le invita a trabajar abierta y francamente
Ver más
05
Nacionales
Vecinos de La Piedad hacen vigilia frente a la casa de Peña: “Que se vaya a Tacumbú”
Ver más

Te puede interesar