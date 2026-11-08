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Horóscopo de hoy
08 de noviembre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 08 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jack Osbourne, 41; Parker Posey, 58; Courtney Thorne-Smith, 59; Bonnie Raitt, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga el rumbo de sus pensamientos. Evite que una provocación le haga decir algo de lo que luego se arrepienta. Sus emociones estarán a flor de piel, haciendo que sea vulnerable a las críticas. Mire hacia su interior, tenga paciencia y céntrese en su autoestima, su apariencia y su bienestar. Busque oportunidades para prosperar. Este año crecerá como persona si consigue ignorar la negatividad y las críticas. Sus números son: 6, 17, 22, 29, 33, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, protector y sensible. Es autoritario y competente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reflexione sobre lo que viene; realice alguna actividad que tenga un propósito y le permita sentirse bien con quien es. Participe en voluntariados y descubra qué es lo que más le entusiasma. La posibilidad de convertir una afición en una fuente de ingresos también le ayudará a destacar en otros ámbitos de su vida. La gratitud conducirá a la felicidad y a oportunidades inesperadas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice desde todos los ángulos, aborde los temas que le preocupan y cíñase a los hechos. Reaccionar de forma exagerada será su perdición. Si permite que las situaciones se intensifiquen se enfrentará a un adversario formidable. Muestre compasión y disposición para llegar a un punto medio. Proponga acuerdos razonables. Puede lograr mucho si actúa con inteligencia y atención. Esfuércese por lograr el mejor resultado. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): alguien a quien ayuda o con quien trabaja influirá en lo que decida hacer con el resto de su vida. Un cambio personal que favorezca el aprendizaje, una mayor conciencia y los hábitos positivos también le traerá gratitud y felicidad. Cambiar su estilo de vida aliviará el estrés y renovará sus esperanzas de un futuro mejor. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aborde los asuntos relacionados con su agenda, su rutina o su bienestar personal. Dé un paso al frente y acérquese a personas que participen en actividades que le interesen. Ampliar su círculo social ofreciendo su tiempo y su ayuda práctica resultará gratificante. En lugar de donar dinero, dedique tiempo a un voluntariado y forme parte de algo especial. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un momento, evalúe su situación y considere sus opciones. Cualquier exageración terminará volviéndose en su contra. Cíñase a los hechos, ofrezca lo que sea apropiado y manténgase alejado de aquellos que utilizan la manipulación para que haga algo que no desea o que no debería hacer. Propóngase mejorar como persona y verse y sentirse lo mejor posible. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca límites y estándares elevados, y siga adelante. Aproveche al máximo su tiempo y sus experiencias compartiendo sus sentimientos e intenciones, siguiendo a su corazón y tratando con consideración a quienes están a su alrededor. La fidelidad a sus principios y la honestidad favorecerán su paz interior y tranquilidad de conciencia. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga lo que mejor sabe hacer. Exprese sus ideas y despierte interés en sus próximos proyectos. Se abrirán puertas y surgirá la oportunidad de convertir sus sueños en algo tangible. Es el momento de dar un paso al frente, alzar la voz y rodearse de personas entusiastas. Le esperan el crecimiento personal, el beneficio y la gratitud. El romance se ve favorecido. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite las conversaciones cargadas de emoción y el trato con personas que no compartan sus convicciones. Céntrese en ser su mejor versión y en buscar formas originales de influir positivamente en quienes más le importan. El amor y el romance van en aumento, siempre y cuando no permita que la pasión derive en posesividad. Elija la paz en lugar del control. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enfóquese en los recursos a su alcance y trabaje para mejorar su vida. Aprenda algo nuevo y aplique sus habilidades de maneras estimulantes. Tiene mucho que ganar si toma la iniciativa, confía en sí y lleva adelante sus planes. Tender la mano a alguien que lo necesita puede dar lugar a un encuentro gratificante o apasionado. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que otros dicten cómo emplea su tiempo o su dinero. No se sume a planes que no le interesan. Preste atención a las personas y proyectos por los que siente pasión y explore nuevas posibilidades. Lo que logre al hacer aquello que le brinda felicidad llenará su alma y le ayudará a asumir la responsabilidad de su propia felicidad. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a sus propias necesidades y a su felicidad. No deje que nadie interfiera en sus planes. Inscríbase en cursos, eventos o actividades que despierten su interés o que le ayuden a convertirse en su mejor versión. Es hora de elevar su nivel y nutrir su alma. Un cambio de imagen le traerá elogios y reforzará su autoestima. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): procure alcanzar mayor seguridad y organice su estilo de vida según un plan que le brinde comodidad financiera, física y emocional. Establezca metas, invierta con prudencia y estructure un estilo de vida saludable para conectarse con personas que transitan un camino similar. Analice las posibilidades, pero cambie solo lo necesario. Un enfoque minimalista de la vida reducirá el estrés. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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