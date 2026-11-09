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Horóscopo de hoy
09 de noviembre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 09 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nick Lachey, 53; Gabrielle Miller, 53; Susan Tedeschi, 56; Lou Ferrigno, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga el control. No se deje presionar. Establezca su propio ritmo y planes, y prepárese para afrontar todo lo que se presente. No ceda a la tentación de apartarse de sus objetivos. Concéntrese en su crecimiento personal, salud y felicidad. Un cambio en la forma en que gestiona sus inversiones, asuntos legales y su salud será decisivo para mantenerse fiel a sus convicciones y responsabilidades. Sus números son: 6, 17, 22, 25, 31, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comprensivo, intuitivo y leal. Es firme e intenso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): utilice sus contactos para reunir información que impulse sus planes. Céntrese en los cambios que pueda realizar para reducir sus gastos y redirigir el dinero hacia lo que sea necesario. Un cambio en la forma en que gana y gasta le brindará tranquilidad y confianza. Dedique más energía a cultivar relaciones significativas y a ayudar a los demás. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): enfóquese en el progreso. Deje de hablar y actúe. Asumir la responsabilidad de sus actos y hacer lo necesario para alcanzar sus metas le dará la mayor satisfacción. Tenga presente que el arrepentimiento suele surgir cuando no se concretan los propósitos. Establezca límites y objetivos, e implemente restricciones si eso ayuda a alcanzarlos. Evite la tentación y los excesos. El autocontrol y un estilo de vida saludable son fundamentales. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de ambiente, de planes o de compañía le ayudará a ver con claridad las situaciones y sus soluciones. Investigue y adopte el estilo de vida con el que se sienta más a gusto. No siga a los demás; marque su propio camino. Elija lo que le dé paz y acérquese a personas afines. El trabajo en equipo permitirá alcanzar sus metas y sentir gratitud. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la verdad tiene importancia. No dé nada por sentado ni crea todo lo que escuche. Pregunte y avance para cerrar etapas cuando sea necesario. Aléjese de los conflictos. Los problemas con sus colaboradores podrían descontrolarse si recurre a la manipulación emocional para conseguir lo que quiere. Escuche, observe y manténgase al margen del caos. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dé un paso atrás y observe. Escuche, tome nota y asegúrese de que todo quede por escrito. No confíe ciegamente en que los demás cumplirán sus promesas o le darán prioridad. Ocúpese de sus necesidades personales y financieras para garantizar que el resultado sea beneficioso. Una oportunidad dependerá de cómo trate a los demás. Mantenga la armonía, ofrezca soluciones sensatas y haga lo que sea mejor para todos. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): exprese claramente lo que desea que suceda y qué hará para lograrlo. Recibirá la ayuda que necesita si se expresa con claridad y comunica qué espera de los demás para alcanzar sus objetivos. Utilice el encanto y los incentivos; muestre disposición a ceder para lograr sus objetivos. Evalúe los costos y asegúrese de que todo quede por escrito. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): se sentirá atracción por personas y pasatiempos inusuales. Un cambio en su entorno modificará su perspectiva sobre las decisiones que toma. Reflexione sobre su situación y piense cómo podría simplificar su vida. Priorícese y evite situaciones incómodas. Los cambios positivos comienzan con la actitud y la gratitud. El crecimiento personal está escrito en las estrellas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ajuste su estilo de vida para asegurarse de favorecer sus intereses. Dedique su energía a ampliar sus recursos, mantener su reputación y mejorar sus cualificaciones. Mantener la reserva sobre sus intenciones y observar y escuchar a los demás, le ayudará a destacar. Es un buen momento para crecer a nivel personal y ampliar sus contactos. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un enfoque poco convencional de la vida, el amor y la felicidad le será muy útil. Converse con personas de diversos ámbitos, reúna información e ideas que ayuden a idear una forma original de hacer realidad sus sueños, y contacte personas afines que puedan ser de ayuda para llevar adelante sus planes. Viva la vida a su manera. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esfuércese por llevarse bien con quienes trabaja. Las reacciones exageradas, especialmente en proyectos conjuntos, será perjudicial. Ofrezca sugerencias sensatas y demuestre disciplina y esmero en todo lo que aporte para evitar críticas. Exprésese con claridad, pero muestre flexibilidad cuando sea necesario. Regálese algo que le ayude a aliviar el estrés y le levante el ánimo. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): suelte el pasado, reinicie y siga adelante con su vida. No se detenga en aquello sobre lo que no tiene control. Acepte lo que fluya en una dirección que le haga sentir bien y no mire atrás. Dedique su tiempo y esfuerzo a cuidar su salud, sus finanzas y sus relaciones personales. Planificar a futuro le ayudará a perseguir sus sueños. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): céntrese en lo que conoce y hace mejor. Hacer realidad sus sueños depende de su fuerza, valentía y deseo de prosperar pese a los obstáculos. Simplifique su vida esforzándose por terminar lo que empiece. La paciencia y la prudencia le ayudarán a encontrar el equilibrio. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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