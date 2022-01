La pandemia por covid-19 en el mundo, resumida en siete puntos

Equipo de Burkina Faso, afectado por covid-19 antes de la CAN. “Entre cuatro y cinco jugadores” de la selección de Burkina Faso y su seleccionador dieron positivo al covid-19, por lo que no podrán participar en el partido de apertura de la Copa de África de Naciones (CAN) hoy en Yaundé, explicó el entrenador adjunto, quien se quejó del procedimiento.