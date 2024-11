Qué implica la orden de arresto emitida en La Haya contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad

Después de seis meses de estudio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ha determinado por unanimidad que las órdenes de arresto solicitadas en mayo por la Fiscalía contra el primer ministro y el exministro de Defensa del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, son necesarias.

Esto es lo que se ha hecho público en un comunicado de prensa con fecha de hoy, 21 de noviembre de 2024, publicado por la CPI (en inglés y en francés) en su sitio oficial (https://www.icc-cpi.int/) con el título “Situación en el Estado de Palestina: La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI rechaza las impugnaciones de jurisdicción formuladas por el Estado de Israel y emite órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant”.

Las impugnaciones mencionadas fueron presentadas por el Estado de Israel en septiembre. Además, el Gobierno israelí había exigido a los jueces de la CPI que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto”, petición que igualmente ha sido rechazada por los magistrados.

“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercerla sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina”, advirtió la Sala, agregando además que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”.

Las acusaciones

El comunicado oficial publicado este jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) detalla que se han dictado órdenes de arresto “contra dos personas, el Sr. Benjamin Netanyahu y el Sr. Yoav Gallant, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de arresto”.

El informe detalla: “Con respecto a los crímenes, la Sala encontró motivos razonables” para creer que Netanyahu y Gallant son “responsables penalmente como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros” del “crimen de guerra de matar de inanición como método de guerra; y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

La Sala también encontró motivos para considerar que tienen responsabilidad penal “por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil”, según reza el comunicado.

La Sala consideró que hay motivos para creer que “privaron intencionalmente” a la población civil de Gaza “de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad, desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024″. La Sala llegó a esta conclusión en vista de su papel “al obstaculizar la ayuda humanitaria en violación del derecho internacional humanitario”.

Además, al “limitar o impedir intencionalmente” la entrada de suministros médicos y medicamentos a Gaza, “en particular anestésicos”, también “son responsables de infligir un gran sufrimiento mediante actos inhumanos a personas que necesitaban tratamiento”.

En su extenso comunicado, disponible (en inglés y francés) en el sitio oficial de la CPI, los magistrados detallan, entre otras cosas: “Los médicos fueron obligados a operar a personas heridas y realizar amputaciones, incluso a niños, sin anestesia”.

Las consecuencias

Tras la emisión de estas órdenes, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant se arriesgan teóricamente a ser detenidos si se desplazan a alguno de los países que han firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dado que estos países, en virtud de los compromisos adquiridos por la firma del citado Estatuto, están desde hoy obligados a proceder a su arresto si pisan su territorio.

Hay que tener en cuenta que la CPI no cuenta con una fuerza policial independiente ni tiene por sí mmisma la capacidad para ejecutar órdenes de arresto, sino que depende de la cooperación de sus Estados miembros para hacer cumplir sus decisiones.

Dicho esto, recordemos que Israel no firmó el Estatuto de Roma y que su principal aliado, Estados Unidos, tampoco lo hizo. La reacción de la Casa Blanca hoy a las órdenes de arresto emitidas desde a Haya resultan por ello particularmente preocupantes: “Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes”, declaró un portavoz de la Casa Blanca, que explicó que “Washington está coordinando con sus aliados, incluido Israel, los próximos pasos a dar”.

No hay que olvidar, además, entre otras cosas, la disparidad existente entre la CPI, que cuenta con 124 Estados miembros, y las Naciones Unidas, que tienen 193 Estados miembros.

Una cosa son los propósitos de la CPI -conseguir la rendición universal de cuentas por crímenes y violaciones del derecho internacional- y otra lo que puede lograr en la práctica, dependiendo del apoyo con que cuente.

Eso último está por verse. No obstante, más allá de esto, las órdenes de arresto emitidas hoy sin duda generarán por sí solas importantes tensiones en las relaciones entre el Estado de Israel y sus aliados miembros de la CPI.

No hay que desdeñar tampoco el impacto de las decisiones de un organismo del nivel de la CPI sobre la opinión pública mundial. Por eso, aun en caso de que en la práctica los efectos de esta medida resultaran limitados, la decisión tomada hoy por la CPI sienta un notable precedente en cuanto al compromiso de la comunidad internacional de poner fin a la impunidad de los crímenes de guerra.

Reacciones de apoyo a la CPI

Al hacerse públicas las òrdenes de arresto, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha recordado este jueves que esta decisión de la CPI es “vinculante para todos los Estados parte del tratado, incluidos todos los miembros de la UE” y que por lo tanto los Estados miembros de la UE deben garantizar su aplicación.

“No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse”, ha asegurado el jefe de la diplomacia europea en declaraciones desde Jordania, donde se encuentra de gira.

En rueda de prensa, Borrell instó a Netanyahu a que explique cuál es su solución para el conflicto palestino israelí. “Si no quieres la solución de los dos Estados, cuenta al mundo cuál es tu solución. Porque si la solución es la aniquilación de los palestinos, esto no pasará, la comunidad internacional no lo aceptará”, dijo el representante europeo en su apelación al primer ministro israelí.

La organización Human Rights Watch (HRW) aplaudió la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional como un recordatorio de que “nadie está por encima de la ley”.

Sudáfrica celebró la decisión de la CPI. “Pedimos a la comunidad internacional que defienda el Estado de derecho y garantice la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos”, exhortó en un comunicado el Ministerio sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO, por sus siglas en inglés).

El ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, no tardó en asegurar a la prensas que los Países Bajos “cumplen al 100 % con el Estatuto de Roma”, que, entre otras cosas, obliga a los Estados miembros a cooperar con el tribunal con el arresto de los sospechosos sobre los que pesan órdenes internacionales de detención. “Si pisa suelo neerlandés, será arrestado”, advirtió, en alusión a Benjamín Netanyahu.

Reacciones de rechazo a la CPI

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”. “La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, declaró.

El exministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, consideró que tal decisión sienta un “peligroso precedente contra el derecho a la autodefensa y la guerra moral” de Israel.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó a la CPI de “perder toda su legitimidad” y consideró que la orden de arresto es “un ataque al derecho de Israel a defenderse”.

El titular de Defensa, Israel Katz, tildó de “vergüenza moral totalmente teñida de antisemitismo” la medida, que, según dijo, da “un soplo de aire fresco a un fiscal parcial y corrupto, y a quienes se esfuerzan por destruir el Estado de Israel”.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, calificó la decisión de “antisemita hasta la médula”. “La Corte Penal Internacional de La Haya demuestra una vez más que es antisemita hasta la médula”, publicó en X.

El presidente argentino, Javier Milei, expresó su rechazo a las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant afirmando que esta medida “ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse”.