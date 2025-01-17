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17 de enero de 2025 a la - 21:51

El gobierno de Israel aprueba el acuerdo de tregua en Gaza

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La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (c), confirmó este viernes que el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos comenzará "según el plan previsto" el domingo, una vez el gabinete de seguridad y el Gobierno, que ya están reunidos, aprueben este viernes la implementación del alto el fuego. En estos momentos continúa la reunión en la oficina de Netanyahu en Jerusalén.
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (c), confirmó este viernes que el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos comenzará "según el plan previsto" el domingo, una vez el gabinete de seguridad y el Gobierno, que ya están reunidos, aprueben este viernes la implementación del alto el fuego. En estos momentos continúa la reunión en la oficina de Netanyahu en Jerusalén.Koby Gideon

El gobierno de Israel aprobó este viernes el acuerdo de tregua con Hamás en la Franja de Gaza, que está previsto que entre en vigor el domingo y permita un canje de rehenes por prisioneros palestinos.

Por ABC Color

Pese al anuncio del acuerdo de alto el fuego el miércoles por parte de Catar y Estados Unidos, el ejército israelí siguió bombardeando el territorio palestino, dejando más de un centenar de muertos, según los equipos de rescate.

El gabinete de seguridad israelí primero y el Consejo de Ministros después dieron luz verde al acuerdo a pesar de la oposición de ministros de ultraderecha.

El plan de liberación de rehenes entrará en vigor el domingo 19 de enero de 2025”, afirmó el ejecutivo en un escueto comunicado difundido por la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

De su parte, el gabinete de seguridad aseguró que el acuerdo “sustenta la consecución de los objetivos de la guerra”.

Lea más: El alto el fuego en la Franja de Gaza entrará en vigor a mediodía del domingo

El acuerdo, que debe poner fin a 15 meses de guerra, prevé en una primera fase de seis semanas liberar a 33 rehenes en Gaza, a cambio de cientos de prisioneros palestinos retenidos en Israel.

El final definitivo de la guerra será negociado durante esta primera etapa.

Representantes de Egipto, Catar y Estados Unidos, mediadores en este conflicto, se reunieron este viernes en El Cairo con una delegación israelí para acordar “todas las disposiciones necesarias para aplicar” el alto el fuego, dijeron medios egipcios.