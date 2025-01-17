El gobierno de Israel aprueba el acuerdo de tregua en Gaza

Pese al anuncio del acuerdo de alto el fuego el miércoles por parte de Catar y Estados Unidos, el ejército israelí siguió bombardeando el territorio palestino, dejando más de un centenar de muertos, según los equipos de rescate.

El gabinete de seguridad israelí primero y el Consejo de Ministros después dieron luz verde al acuerdo a pesar de la oposición de ministros de ultraderecha.

“El plan de liberación de rehenes entrará en vigor el domingo 19 de enero de 2025”, afirmó el ejecutivo en un escueto comunicado difundido por la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

De su parte, el gabinete de seguridad aseguró que el acuerdo “sustenta la consecución de los objetivos de la guerra”.

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El acuerdo, que debe poner fin a 15 meses de guerra, prevé en una primera fase de seis semanas liberar a 33 rehenes en Gaza, a cambio de cientos de prisioneros palestinos retenidos en Israel.

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El final definitivo de la guerra será negociado durante esta primera etapa.

Representantes de Egipto, Catar y Estados Unidos, mediadores en este conflicto, se reunieron este viernes en El Cairo con una delegación israelí para acordar “todas las disposiciones necesarias para aplicar” el alto el fuego, dijeron medios egipcios.