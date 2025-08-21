Zelenski plantea una exigencia antes de reunirse con Putin

“Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, dentro de siete a diez días”, dijo Zelenski el miércoles en declaraciones a varios medios, entre ellos AFP, embargadas hasta hoy.

Una vez que esas garantías se precisen, prosiguió, “deberíamos tener una reunión bilateral (con Putin) en una semana o dos”, como desea el presidente estadounidense Donald Trump, que podría unirse al encuentro en formato trilateral.

En cuanto al lugar del encuentro, Zelenski mencionó como opciones Suiza y Austria, dos países con una tradición de neutralidad, y también Turquía, miembro de la OTAN y sede de las últimas conversaciones directas entre delegaciones de Rusia y Ucrania, que no lograron acordar un alto el fuego.

Suiza

Suiza hizo saber esta semana que garantizará inmunidad al presidente de Rusia, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta deportación de niños ucranianos a territorio ruso.

El mandatario ruso parece dispuesto a hablar cara a cara con su homólogo ucraniano, si bien Moscú ha enfriado el entusiasmo, puntualizando el miércoles que la cita deberá prepararse “minuciosamente”.

Zelenski descartó por otro lado que China, aliada de Moscú, pueda ser un garante de la seguridad de Ucrania, invadida por su vecino en febrero de 2022.

“China no nos ayudó a parar esta guerra desde el principio”, y “ha ayudado a Rusia, abriendo su mercado de drones”, comentó. “No necesitamos garantes que no ayudan a Ucrania”.

Intensa actividad diplomática

Trump se reunió en los últimos días por separado con ambos líderes, primero con Putin, el viernes pasado en Alaska, y luego con Zelenski, en la Casa Blanca, el lunes.

En el despacho oval estuvieron también los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Pese a la intensa actividad diplomática, el acuerdo sobre unas garantías de seguridad no es nada fácil.

Europeos y norteamericanos plantearon diferentes posibilidades, entre ellas la de ofrecerle a Ucrania unas garantías similares a las del artículo 5 del tratado constitutivo de la OTAN, que prevén una defensa conjunta en caso de ataque.

También se ha planteado el despliegue de un contingente militar en suelo ucraniano, y un apoyo en materia de formación, aérea y naval.

Ucrania insiste en dichas garantías porque teme que, aun encontrándose una salida al conflicto actual, Rusia la invada de nuevo más adelante.

A su vez, el Kremlin incide en que es implanteable incluir a Ucrania en la OTAN, y ha advertido que sus propias exigencias de seguridad deberán ser tenidas en cuenta.

El canciller ruso Serguéi Lavrov reiteró este jueves que para su país sería “absolutamente inaceptable” plantear el despliegue de un contingente europeo en Ucrania.

Desde Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance presionó a Europa advirtiéndole de que deberá asumir “la mayor parte de la carga” de la seguridad de Ucrania. “Es su continente. Es su seguridad, y el presidente (Donald Trump) ha sido muy claro: tendrán que dar un paso al frente”, dijo.