Al menos 11 fallecidos y 18 heridos en siniestros de tráfico en menos de un día en Ecuador

Quito, 28 ago (EFE).- Al menos 11 personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas en cuatro accidentes de tránsito ocurridos en menos de 24 horas en Ecuador, según reportes preliminares de los servicios de emergencia del país andino.