Alcaldes europeos visitan la prisión turca donde permanece detenido el regidor de Estambul

"Detrás de los muros de esta prisión está Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul, un líder elegido democráticamente que ha sido encarcelado injustamente. Seguiremos solidarizándonos con nuestro compañero", dijo Collboni frente a la prisión.

El alcalde de la capital catalana señaló que la valentía de Imamoglu en la defensa de los principios democráticos es "una inspiración para todos".

Los ediles, que representan a las redes de capitales europeas y balcánicas Eurocities y B40, habían entregado poco antes, frente al Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, el llamado "Premio Especial a la Democracia" a la mujer de su homólogo preso, Dilek Imamoglu.

El alcalde de Sofía y presidente de la red B40, Vassil Terziev, declaró en nombre de la alianza fundada por Imamoglu que la prisión de Silivri no solo representa un centro de detención, sino el lugar donde "se trata de silenciar la voluntad de millones de habitantes de Estambul que lo eligieron democráticamente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos aquí para defender la democracia. Estamos aquí para demostrar que ningún muro puede dividir a las sociedades democráticas, y que la democracia y la libertad no pueden ser encarceladas", dijo Terziev, quien aseguró que Silivri se ha convertido en un símbolo de resistencia y libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Imamoglu, considerado como el principal rival político del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, permanece encarcelado desde el 19 de marzo por supuestos actos de corrupción, que la oposición turca rechaza con vehemencia.