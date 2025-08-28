Alerta roja en el norte de Italia por temor a inundaciones y desbordamientos de ríos

Protección Civil ha advertido sobre intensas precipitaciones en zonas como Valchiavenna, los lagos y los Prealpes varesinos, Lario y los Prealpes occidentales, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

El origen del temporal es una perturbación atlántica en tránsito por Francia, asociada al exciclón tropical Erin que está dejando lluvias generalizadas en forma de chubascos y tormentas persistentes que pueden ir acompañadas de granizo y fuerte actividad eléctrica.

En Milán (norte de Italia), donde la alerta es naranja, el Ayuntamiento ha decretado el cierre de los parques públicos por el riesgo de caída de árboles y daños por el viento hasta mañana, viernes.

Asimismo, las autoridades locales vigilan la evolución de los niveles de los ríos Seveso y Lambro, que han experimentado un aumento significativo debido a las intensas lluvias, para evitar desbordamientos en los barrios de la ciudad.

En la provincia de Pavía (norte), los bomberos han recibido más de 100 solicitudes de ayuda relacionadas con inundaciones, árboles caídos y daños por el viento, informaron medios locales.

Las autoridades prevén que las precipitaciones continúen de forma generalizada, con chubascos y tormentas en el norte, que se desplazarán a lo largo de la madrugada y la mañana del viernes hacia el centro del país.

Para la jornada de mañana, han activado la alerta naranja en Lombardia (norte), gran parte de Toscana (centro) y sectores de Lacio (centro) y Molise (sur).

La alerta amarilla afecta al resto de estas regiones, así como a partes de Piamonte (norte), Liguria (norte), Marcas (centro) y todo el territorio de Friuli-Venecia Julia (norte), Trentino-Alto Adigio (norte), Véneto (norte), Emilia-Romaña (norte), Umbría (centro) y Campania (sur).

Las autoridades han recomendado a la población extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.