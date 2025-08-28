Austria sigue apoyando a Israel pese a presiones internas en su Ministerio de Exteriores

La línea oficial austríaca se mantiene, manifestó la ministra en un comunicado, al tiempo que rechazó explícitamente la exigencia, expuesta por los críticos en su propio Ministerio, de suspender el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel.

En una carta abierta, un grupo de altos diplomáticos, algunos activos y otros retirados, como la exministra de Exteriores Benita Ferrero-Waldner o el ex alto representante internacional para Bosnia Valentin Inzko, exigen que Viena no solo tenga palabras críticas hacia Israel sino que también tome medidas concretas.

"La suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y de los programas de financiación, así como la imposición de restricciones comerciales, debería impulsarse seriamente", señala la carta.

"Ya es hora de que también Austria se ponga del lado de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional para poner fin al insoportable sufrimiento en Gaza y lograr por fin la liberación de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás", indican los firmantes, entre ellos la actual embajadora en Libia, Barbara Grosse, y su colega en Jordania, Marieke Zimburg.

Los diplomáticos -diez mujeres y 16 hombres- exigen además un "exhaustivo embargo de armas" contra Israel y advierten de que el conflicto en Gaza "erosiona el orden mundial basado en reglas".

El Ministerio de Exteriores, dirigido desde comienzos de año por la liberal Meinl-Reisinger, rechazó el contenido de la carta.

"Austria reafirma su compromiso absoluto con la seguridad de Israel, con su derecho a existir y con su legítimo derecho a la autodefensa. Condenamos con la mayor firmeza el bárbaro ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 y exigimos la liberación inmediata de todos los rehenes", señaló la ministra en la nota.

"Al mismo tiempo, es cierto que el sufrimiento de la población civil palestina no nos es indiferente. La protección de los civiles y el respeto del derecho internacional son imprescindibles", agregó Meinl-Reisinger, quien recibió poco después el apoyo del jefe de Gobierno, el conservador Christian Stocker.

Austria es, junto a Alemania, Chequia y Hungría, uno de los países de la UE que más apoyan a Israel desde el inicio de la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás en 2023 cuando más de 1.100 israelíes fueron asesinados y unos 250 secuestrados.

Desde entonces, han muerto más de 62.000 personas en Gaza, muchos de ellos civiles, mientras que unos 20 rehenes israelíes siguen retenidos.