Bosnia convoca elecciones para un nuevo líder serbobosnio y Dodik amenaza con impedirlas

El dirigente prorruso, inhabilitado durante seis años y condenado a un año de cárcel por no acatar sentencias de la Justicia bosnia y decisiones del Alto Representante internacional, rechaza la decisión, sigue actuando como jefe de la entidad y ha llamado a impedir los comicios.

El Parlamento de la RS, de mayoría serbia y dominado por fuerzas nacionalistas a favor de Dodik, rechazó la posibilidad de elecciones anticipadas para presidente de la entidad y ordenó a todos los órganos de poder locales de la RS a no dar pasos para su celebración.

Al mismo tiempo, el Parlamento de RS convocó un referendo para el 25 de octubre en apoyo al presidente serbobosnio.

La comisión electoral tenía la obligación de convocar elecciones anticipadas en el plazo de 90 días después de que el 18 de agosto el tribunal rechazara el recurso de Dodik y diera por terminado su mandato como presidente de RS.

A mediados del mes, el Tribunal de Bosnia-Herzegovina aceptó la petición de Dodik de pagar una multa, de alrededor de 18.500 euros, para evitar cumplir esa pena de cárcel, pero sigue en vigor la prohibición de ejercer cargos públicos.

Las autoridades secesionistas de la RS no reconocen al Alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, el alemán Christian Schmidt, ni a los tribunales centrales bosnios y desde febrero no permiten la actuación de la policía central bosnia en su territorio, la mitad del país.