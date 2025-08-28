Bruselas propone reducciones arancelarias para aplicar el acuerdo comercial con EE. UU.

La primera medida propone eliminar los aranceles a los productos industriales estadounidenses y dar un acceso preferente al mercado comunitario a una serie de productos pesqueros y agrícolas no sensibles de Estados Unidos, mientras que la segunda defiende prolongar el trato libre de aranceles para la langosta, incluyendo ahora además la langosta procesada, explicó la CE en un comunicado.

“Estas propuestas son los primeros pasos para dicha implementación y garantizan la exención arancelaria por parte de EE. UU. para el vital sector automovilístico de la UE con carácter retroactivo desde el 1 de agosto”, indicó el Ejecutivo comunitario.

Hace una semana, Bruselas y Washington publicaron una esperada declaración conjunta en la que precisaron por escrito los términos del acuerdo político al que llegaron en julio pasado en Escocia para evitar una guerra arancelaria, en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con tarifas del 30 % a la mayoría de importaciones europeas.

Según ese texto, EE. UU. aplicará un arancel tope del 15 % a los bienes europeos, incluidos los automóviles, aunque esa rebaja especifica solo se aplicaría cuando el bloque europeo hubiese tomado medidas para reducir a su vez los que impone a Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de ampliar el acceso sin aranceles a la langosta de EE. UU., la UE propone otras dos listas de productos agrícolas procedentes de ese país que tendrán un trato preferente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por un lado, un grupo de artículos tendrá una reducción parcial de los aranceles: en concreto el arancel por el valor de la mercancía se reducirá a cero pero se mantendrán sus componentes arancelarios específicos, vinculados al peso o volumen del producto, indicaron fuentes comunitarias.

Se trata de ciertas frutas y verduras -como tomates y naranjas- o determinados zumos -pomelo-.

Por otro lado, otra lista se centra en productos agrícolas cuyos aranceles se reducirán a cero pero que estarán sometidos a cuotas, por lo que no se trata de una "apertura total": en total en este grupo habrá 20 contingentes arancelarios y, cuando las importaciones los superen, los productos estarán sujetos a los aranceles habituales.

En ese grupo está la carne de cerdo (25.000 toneladas), carne de bisonte (3.000), lácteos (10.000), nueces (500.000), aceite de soja (400.000), preparados alimentarios para animales (40.000), abadejo de Alaska (340.000), calamar (5.000), salmón sin procesar (20.000), salmón procesado (5.000), gambas preparadas (5.000) o merluza (20.000).

También cacao en polvo y chocolate (40.000 toneladas), preparados alimentarios infantiles (50.000), preparados como el café (250.000), bebidas no alcohólicas (20.000), manitol y sorbitol (2.500) o dextrinas (11.000).

Las medidas propuestas por la CE deberán ahora ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en el marco del procedimiento legislativo ordinario antes de que las reducciones arancelarias comunitarias puedan entrar en vigor.

“El acuerdo UE-EE. UU. es un paso hacia la estabilidad y una base para la cooperación real en retos compartidos, como el del acero. Su plena aplicación es fundamental”, indicó en redes sociales el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Celebró especialmente la limitación al 15 % de los aranceles a automóviles y sus componentes a partir del 1 de agosto (actualmente en el 27,5 %), lo que consideró “un alivio y un impulso para nuestra industria”.

Según Bruselas, esto supondrá un ahorro para los fabricantes europeos de automóviles de más de 500 millones de euros en aranceles que, de otro modo, habrían tenido que pagar por las exportaciones en un solo mes.

La Comisión aseguró que seguirá colaborando con EE. UU. para reducir los aranceles, también en el contexto de negociaciones para “un futuro acuerdo sobre comercio recíproco, justo y equilibrado”.

Estados Unidos se ha comprometido además a aplicar aranceles cero o casi cero a determinadas categorías de productos a los que solo se impondrá el arancel de nación más favorecida (NMF) a partir del 1 de septiembre (a recursos naturales como el corcho, todas las aeronaves y piezas de aeronaves, medicamentos genéricos y sus ingredientes y precursores químicos).

Ambas partes han acordado trabajar para ampliar aún más esta lista (que por el momento no incluye el vino), recordó la Comisión.

Por su parte, la UE ha expresado su voluntad de adquirir gas natural, petróleo y productos de energía nuclear estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares (unos 700.000 millones de euros) en los próximos tres años, así como chips de inteligencia artificial por 40.000 millones de euros (unos 46.600 millones de euros). EFE