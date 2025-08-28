Canadá amplía sus sanciones a individuos e instituciones prorrusas de Moldavia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que entre los 16 individuos sancionados se encuentran integrantes del prorruso Partido Shor, que lidera el político y empresario Ilan Shor, así como asociados del oligarca, que está acusado de corrupción.

Las sanciones canadienses también afectan a funcionarios de la región autónoma moldava de Gagauzia, cuyas autoridades son cercanas al Kremlin, y representantes de "medios de comunicación prorrusos de Moldavia implicados en difundir información falsa".

Las dos instituciones sancionadas por Canadá son el grupo político Victory/Pobeda, que es sucesor del Partido Shor, y un grupo paramilitar respaldado por el oligarca.

Esta es la tercera ronda de sanciones canadienses relacionada con Moldavia desde junio de 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó que el país norteamericano "condena firmemente cualquier intento de influir, interferir, corromper o desacreditar a gobiernos legítimos y democráticos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anand añadió que Ottawa apoya "al Gobierno democráticamente elegido de Moldavia y a sus esfuerzos por aplicar reformas democráticas, contrarrestar la perniciosa injerencia rusa y recuperar la plena soberanía dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente".

Las sanciones congelan los supuestos activos que los individuos puedan tener en Canadá y prohíben que personas y entidades radicadas en el país norteamericano o canadienses en el extranjero mantengan relaciones económicas con los sancionados.

Además, impiden la entrada de los individuos sancionados al país.