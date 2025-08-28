Capturan al hondureño Francisco Sánchez, solicitado por Argentina por "lesiones graves"

Sánchez, de 46 años, fue capturado en una "operación de alto nivel" coordinada con otras fuerzas de seguridad y la Policía Internacional (Interpol), indicó la Policía Nacional del país centroamericano en la red social X.
Según la versión oficial, contra Sánchez, originario y residente en Juticalpa, departamento de Olancho, al este de Honduras, había "una orden de captura con fines de extradición emitida el pasado 26 de agosto por el Juzgado de Extradición de Primera Instancia".
"La detención se ejecutó en el marco de actividades de inteligencia y vigilancia especializadas, cumpliendo estrictamente los requerimientos judiciales internacionales", subrayó la Policía Nacional en un comunicado, sin precisar detalles sobre el delito por el que Sánchez es acusado en Argentina.
El acusado, quien hoy fue trasladado a Tegucigalpa para que comparezca ante un juez, será extraditado hacia Argentina, "conforme a los acuerdos bilaterales vigentes en materia de cooperación judicial y policial", indicó la misma fuente.
