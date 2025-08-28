Catar tilda de "vergonzoso" que no haya movimiento de Israel para resolver guerra en Gaza

Así lo dijo en una rueda de prensa el también ministro de Exteriores catarí en la ciudad de Al Alamein, en el norte de Egipto, junto a su homólogo egipcio, Badar Abdelaty.

"Desgraciadamente vivimos en este mundo y es vergonzoso ver esta situación a lo largo de los meses sin ver ningún movimiento", señaló el catarí, y reiteró los esfuerzos de los mediadores (Egipto, Catar y EEUU).

"Hoy hemos llegado a una fase en la que esperamos respuestas de la parte israelí tras intentar alcanzar un terreno común. Pero, desgraciadamente estos esfuerzos están siendo más ignorados", indicó.

Indicó que tienen la "esperanza de alcanzar un acuerdo lo antes posible", por lo que pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para que pare la hambruna, por lo menos".

Por su parte, Abdelaty afirmó en la comparecencia que los esfuerzos de los mediadores "nunca pararán pese a la falta de respuesta positiva" de Israel pero insistió en que van "a continuar las presiones y la coordinación con las partes internacionales para que presione totalmente a Israel para que acepte este acuerdo, basado en la propuesta del enviado estadounidense Steve Witkoff".

El plan, al que accedió Hamás el lunes de la semana pasada, todavía no ha recibido una respuesta oficial por parte de Israel, aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado reiteradamente la posibilidad de un acuerdo parcial, como sí exigía hace unos meses.

El plan estipula una pausa de 60 días durante la que Hamás libera a diez rehenes vivos y 18 cadáveres de israelíes a cambio de un número de presos palestinos, entre otros puntos.

Pero Israel quiere una tregua que suponga la liberación de todos los rehenes vivos y muertos (50) de una vez.

La guerra que comenzó en octubre de 2023 ha provocado la muerte de cerca de 63.000 personas tan solo en la Franja, civiles en su inmensa mayoría, mientras que el pasado viernes la CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) confirmó por primera vez que se está produciendo una hambruna en la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la Franja.