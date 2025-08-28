Colombia pide a Mozambique apoyo en ONU para defensa de medioambiente y afrodescendientes

Levi recibió a Márquez en su oficina en la capital, Maputo, en el marco del tercer viaje que la mandataria colombiana realiza por África.

"Esta es una visita histórica. Es la primera que una figura política colombiana de alto rango realiza a nuestro país, y tuvimos el gran placer de recibir a la vicepresidenta, una mujer que lidera Colombia junto al presidente Gustavo Petro", declaró la primera ministra a la prensa tras la reunión.

"Profundizamos las relaciones políticas y diplomáticas que mantenemos desde 1988, pero también allanamos el camino para el establecimiento de relaciones en varias otras áreas, con especial énfasis en el ámbito económico", y se acordaron nuevas consultas políticas para abril y mayo de 2026, aseguró Levi.

La vicepresidenta afirmó que se han establecido compromisos de trabajo para que las futuras consultas políticas profundicen en la cooperación en educación, sirvan para intercambiar experiencias sobre la consolidación de la paz y aborden la generación de más oportunidades de desarrollo para las mujeres y los jóvenes.

Márquez también solicitó a Mozambique "su apoyo en una resolución que presentaremos en diciembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, con las normas y mecanismos que se establecerán respecto al uso de recursos naturales sensibles en la transición energética", dijo.

"Esto es muy importante para Colombia y para el Sur Global, porque los países más fuertes imponen normas y dejan a nuestros países en desventaja", aseveró la mandataria colombiana.

Asimismo, pidió el respaldo de Mozambique "a las Naciones Unidas para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes en todo el mundo. Esta es una deuda que tenemos con los pueblos afrodescendientes".

"Estar aquí allana el camino para la reconstrucción de una historia que se interrumpió, pero que debemos reconstruir. Colombia es uno de los países con mayor población afrodescendiente, lo que significa que existe una conexión histórica compartida con el continente africano, y reconectar a la nación con ese pasado es parte del camino que hemos definido", concluyó Francia Márquez.

A pesar de casi cuatro décadas de relaciones diplomáticas, Colombia no tiene embajada en Mozambique, y el comercio bilateral también es escaso.

Con el fin de impulsar el comercio, un grupo de empresarios colombianos, parte de la delegación de Márquez, visitó la mayor feria empresarial multisectorial de Mozambique, que se celebra en Maputo.

Allí participaron en un taller con sus homólogos mozambiqueños, donde identificaron áreas prometedoras para la cooperación económica en agroindustria, turismo, energías renovables y la industria manufacturera.

Márquez empezó su gira africana este lunes en Etiopía y de ahí viajó el miércoles a Mozambique, desde donde se desplazará a Madagascar.

Ya el sábado, Márquez viajará a Nigeria, donde culminará su visita a África el 1 de septiembre, cuando está previsto que regrese a Bogotá.