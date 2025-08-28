Conductores paraguayos anuncian huelga de dos días por garantías de estabilidad laboral

El representante de la CNT Ramón Ávalos dijo en la radio Universo 970 que les preocupa "el futuro de los trabajadores" en el proyecto de ley “que regula y moderniza el Sistema Nacional de Transporte y el Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros" propuesto por el Ejecutivo del presidente paraguayo, Santiago Peña.

Ávalos refirió que tras participar de una audiencia pública se enteraron que el proyecto de ley, según dijo, busca "tercerizar todos los servicios" del transporte público y que, en lo relacionado a los derechos trabajadores "no había ninguna garantía con respecto a su estabilidad laboral".

El dirigente sindical aseguró que están "abiertos al diálogo" con las autoridades, a quienes insistió en "garantías suficientes" y "condiciones laborales favorables para todos".

Igualmente destacó que el sistema de transporte del área metropolitana de Asunción, el conglomerado que comprende la capital paraguaya y varias ciudades aledañas, tiene 41 líneas operadas por 35 empresas, donde trabajan unos 5.000 empleados, entre conductores, personal administrativo y de talleres, de los cuales un 70 % se unirán a la huelga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos hablando de casi 5.000 trabajadores que no van a saber cuál va a ser el futuro", enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este miércoles, el presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, dijo a periodistas que el próximo 3 de septiembre se tiene previsto tratar en el pleno el proyecto de reforma del transporte público, al tiempo que descartó que el debate pueda postergarse.

El proyecto de ley sobre el transporte público es parte de un paquete de diez reformas que Peña presentó ante el Congreso de Paraguay el pasado 24 de julio, que incluye leyes económicas para "transformar el Estado".

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, señaló entonces que la reforma integral al transporte público, que comenzará por Asunción, será una medida histórica, y que apuntará a la renovación de los autobuses y a la incorporación de vehículos eléctricos.