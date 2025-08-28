Datos del censo de población muestran disminución de la pobreza en Bolivia, según Gobierno

"Analizando la pobreza desde un punto de vista multidimensional, con el enfoque de necesidades básicas insatisfechas (NBI) que mide las dimensiones de calidad del hogar, servicios, salud y educación hace que la pobreza caiga de 4.373.376 habitantes en 2012 a 3.251.613" en 2024, precisó el director del INE, Humberto Arandia.

Esto supone "una caída de 1,1 millones de personas con el enfoque multidimensional de necesidades básicas insatisfechas", sostuvo Arandia, que entregó oficialmente el reporte completo del censo al presidente Luis Arce en un evento realizado en La Paz.

Según un reporte del INE, en el área urbana, "la pobreza se redujo de 1.853.392 a 1.194.542 personas, mientras que en el área rural pasó de 2.519.984 a 2.057.071 personas en el mismo periodo", resultados que "reflejan una mejora en las condiciones de vida de las familias bolivianas, especialmente en la calidad de la vivienda y el acceso a servicios básicos".

Entre otros indicadores, el instituto mencionó que la tasa de asistencia escolar en el nivel inicial pasó del 52,7 % registrado en el censo de 2012 a 84,4 % en 2024; la de primaria pasó de 96,5 % a 98,1% y la de secundaria creció de 88,7 % a 93,3 % en el mismo periodo.

En el censo efectuado en 2001, las viviendas de calidad alta representaban el 39,3 % del total, mientras que en 2024 el porcentaje subió al 66,9 %, las de calidad media bajaron de 46,6 % al 28,6 % y las de calidad baja decrecieron del 14,1 % al 4,5 % en el mismo periodo.

En un reporte preliminar ofrecido en agosto de 2024, el INE indicó inicialmente que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, pero la cifra se actualizó a 11.365.333 personas en el informe oficial entregado esta jornada.

El presidente Arce sostuvo que "el censo muestra los avances que ha tenido el país" mediante las "políticas públicas" impulsadas dentro del "proceso de cambio", como llama el oficialismo a las Administraciones del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

"Los bolivianos han mejorado su nivel de instrucción y educación, las brechas entre lo urbano y rural se han reducido de manera significativa, demostrando que la igualdad territorial es posible", manifestó el gobernante.

Además, destacó el aumento de la cobertura de hogares con internet, que pasó del 9,6 % reportado en el censo de 2012 a 76 %, según el censo de 2024.

También mencionó que 7 de cada 10 bolivianos viven en un centro urbano, lo que supondrá que el Estado en sus niveles nacional, departamental y municipal deberá "ajustar sus planes de desarrollo para responder a los nuevos desafíos asociados a la urbanización y metropolización".

Con base en estos datos, Arce defendió su gestión de Gobierno, que ha sido criticada en el último año por la crisis económica que vive el país, reflejada en la falta de dólares y combustibles y una alta inflación.

Para el presidente, los resultados del censo son "la herramienta fundamental de planificación" que deberá usar el Gobierno que sea elegido en el balotaje del 19 de octubre entre el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).