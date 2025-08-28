Dejan en libertad a los 33 militares que habían sido secuestrados en el sur de Colombia

Bogotá, 28 ago (EFE).- Las comunidades de una vereda (aldea) del departamento colombiano de Guaviare (sur) dejaron este jueves en libertad a los 33 militares que habían secuestrado al inicio de la semana durante una operación contra las disidencias de las FARC, confirmaron las autoridades.