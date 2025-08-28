Demócratas condenan el arresto migratorio de dos bomberos que apagaban fuego en Washington

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- El gobernador de Washington, Bob Ferguson, y la senadora por ese estado Patty Murray, ambos demócratas, condenaron este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump por el supuesto arresto de las autoridades migratorias de dos bomberos forestales que trabajaban para contener un incendio en ese estado.