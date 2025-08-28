Descienden los incendios en España con la caída de lluvias en las zonas afectadas

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, destacó este jueves que el incendio en Castilla y León (centro-norte) es el más desfavorable en "todo el país", pero resaltó que a nivel general hay una evolución positiva con un control más estable de las llamas en otras regiones, como Asturias (norte), donde varios desalojados volvieron a sus casas.

Las precipitaciones que empezaron ayer en Asturias llenaron de alegría, no solo a la gente de los pueblos afectados por la oleada de incendios, sino también a todo el dispositivo de lucha contra el fuego y a las autoridades, entre ellas, el presidente de la región, Adrián Barbón.

Barcones adelantó que se propuso una ampliación de la declaración de zonas afectadas por una emergencia -antes nombradas como zonas de catástrofe- que engloba incendios, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos ocurridos entre el 23 de junio y el 25 de agosto, para integrar a todos los afectados.

Este jueves durante su comparecencia en el Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios, remitió una carta a todos los directores generales de Protección Civil de las regiones y de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla (costa norte de África) en donde se solicita que informen de cualquier suceso que, pese a haber sido gestionado en nivel operativo 1 o 2, no hubiera sido comunicado al Centro Nacional de Emergencias (Cenem) en su momento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según las previsiones, el peligro de los fuegos continúa siendo extremo por "el índice acumulativo" de las zonas de los Grandes Incendios Forestales (aquellos que consumen más de 500 hectáreas); además, las condiciones meteorológicas no serán tan favorables como estos días a partir de mañana viernes, advirtió Barcones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la zona de los grandes fuegos se esperan rachas máximas de 30 a 50 kilómetros bajando de madrugada, con una reducción moderada de temperaturas, con valores que superarán ligeramente los 20 °C y una humedad relativa en las horas centrales que va a subir respecto a los días previos, de un 40 al 60 %.

Los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, acompañados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, realizaron este jueves una visita a Galicia (noroeste) para conocer de primera mano los daños causados por los incendios forestales en la región y saludar a los efectivos que participaron en las tareas de extinción.

Galicia despidió este jueves a 51 bomberos rumanos que colaboraron en las labores de extinción de los incendios que afectaron este mes de agosto la región. "Estaremos siempre agradecidos", les dijo la subdelegada del Gobierno regional, María Rivas.

La autoridad señaló que su presencia en España es una prueba de la "buena relación bilateral" entre los países y el trabajo hecho desde las "diferentes instituciones". Así, se refirió al Mecanismo Europeo de Protección Civil y aseguró que en esta ola de incendios se demostró que "es útil y sirve para el objetivo para el que se ha creado", combatir fuegos y otras catástrofes.

Sobre el tema, Barcones también subrayó "la solidaridad" de otros territorios, con la colaboración de diez países europeos en la lucha contra los fuegos, en el que se convirtió en "el mayor despliegue internacional" de ayuda registrado en el país y también en el más amplio operativo de cooperación de Europa en lo que va de año.