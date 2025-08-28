Ecuador decomisa cerca de una tonelada de cocaína que iba rumbo a España

El decomiso se concretó en el marco del operativo denominado 'Ares XXXIV', desarrollado el miércoles en uno de los puertos marítimos de la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas (suroeste).

La Policía halló en el interior de un contenedor 23 sacos de yute que tenían un total 801 bloques con una sustancia blanquecina que, al ser sometida a la prueba de identificación preliminar, dio positivo para 799.398 gramos de clorhidrato de cocaína.

Adicional a la droga, se encontraron dos dispositivos GPS y dos juegos de sellos de seguridad con alteración, señaló la institución del orden en un comunicado.

El contenedor que arribó al puerto marítimo en Ecuador, tenía producto de exportación que provenía de Quetzal-Guatemala, con destino final a Barcelona (España), precisó la Policía.

A través de esta operación, la Policía asegura que impidió la comercialización de cerca de ocho millones de dosis de alcaloides en España, cuyo valor estaría estimado en Europa en mas de 37,3 millones de dólares americanos.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.