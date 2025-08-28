EE.UU. revisa una décima al alza el PIB del segundo trimestre, que creció un 0,8 %

Según los datos que publica hoy el Buró de Análisis Económico (BEA), el avance de la economía estadounidense en el segundo trimestre -que contrasta con una contracción anualizada del 0,5 % en enero-marzo- responde en conjunto a una disminución de las importaciones, que cayeron prácticamente un 30 % a ritmo anual, y a un aumento del consumo privado.
El dato revisado refleja a su vez correcciones al alza en la inversión, que retrocedió en el segundo trimestre un 13,8 % anualizado, casi dos puntos porcentuales menos con respecto al dato de julio.
También el consumo, componente clave de la economía estadounidense que avanzó un 1,6 %, lo que supone una corrección al alza de dos décimas.
A su vez, se revisó a la baja el dato del gasto público, que se contrajo un 0,2 %, lo que contrasta con el crecimiento del 0,4 % reportado en la primera estimación del BEA en julio.
También se revisó ligeramente al alza, en cinco décimas, el dato de las importaciones, que en el segundo trimestre cayeron un 29,8 % anualizado, en vez de un 30,3 %.
La caída de las exportaciones estadounidenses en abril-junio, periodo marcado por las primeras turbulencias de la guerra comercial desatada por el Gobierno del presidente Donald Trump, también se revisó cinco décimas al alza hasta quedar en un retroceso anualizado del 1,3 %.