EE.UU. revisa una décima al alza el PIB del segundo trimestre, que creció un 0,8 %

Washington, 28 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. creció en abril-junio un 0,8 % con respecto al trimestre anterior, una décima más según el dato publicado este jueves, mientras que a ritmo anualizado la primera economía mundial se expandió un 3,3 %, tres décimas más que lo reflejado en la primera estimación publicada en julio.