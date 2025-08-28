El Atlanta Journal-Constitution dejará de imprimirse a fin de año y será solo digital

"Comenzaremos el nuevo año como una organización totalmente digital, comprometida, como siempre, a ser la fuente de noticias más esencial y atractiva para la gente de Atlanta, Georgia y el sur", escribió el presidente y editor Andrew Morse en una carta enviada a los suscriptores.

El directivo defendió que el cambio permitirá al diario "enfocar cada recurso y cada gota de energía en producir periodismo de clase mundial y entregarlo a cada uno de ustedes de la manera más impactante".

"Pasamos los últimos dos años y medio invirtiendo en nuestro periodismo. Ampliamos nuestro equipo de negocios, ampliamos nuestro equipo de política, abrimos nuevas oficinas y, tan importante como eso, invertimos en desarrollo de producto, análisis, ciencia de datos y todas las capacidades para entregar ese periodismo de manera efectiva", agregó.

El editor en jefe, Leroy Chapman, subrayó en el comunicado que "no nos estamos alejando de nuestros lectores, estamos avanzando con ellos. Nuestra misión permanece intacta. Se trata de seguir construyendo una sala de redacción que ofrezca periodismo esencial de manera más inteligente, más sostenible y que sirva a comunidades de distintas generaciones en un panorama digital en rápida evolución".

El AJC, con 157 años de historia, publicará su última edición impresa el 31 de diciembre, aunque mantendrá una versión digital del papel disponible en su web, su aplicación móvil y por correo electrónico.

La circulación impresa del diario alcanzó un pico de más de 600.000 ejemplares hace unas dos décadas. En total, el AJC cuenta actualmente con unos 115.000 suscriptores, de los cuales cerca de 40.000 reciben el periódico en papel, detalló el periódico.