El Banco Central de Egipto recorta un 2 % los tipos de interés

En un comunicado, la entidad bancaria afirmó que esta decisión responde a la evaluación más reciente del Comité sobre "la dinámica y las perspectivas de inflación", por lo que optó por recortar en 200 puntos básicos el tipo de interés de los depósitos a un día, el de los préstamos a un día y la tasa de operación principal del banco central, situándolos en el 22,00 %, el 23,00 % y el 22,50 %, respectivamente.

El BCE tomó esta decisión tras considerar que el crecimiento a nivel mundial ha mostrado signos de recuperación, mientras las expectativas de inflación se mantuvieron estables, aunque indicó que ambos factores "siguen estando sujetos a riesgos, en particular la posibilidad de que se intensifiquen las tensiones geopolíticas y se produzcan nuevas perturbaciones en la política comercial".

"A nivel nacional, las previsiones del BCE para el segundo trimestre de 2025 apuntan a un crecimiento más rápido de lo previsto anteriormente, impulsado por las contribuciones positivas de la industria manufacturera no petrolera y el turismo", agregó la entidad bancaria.

Asimismo, las proyecciones del Banco Central de Egipto sugieren que la actividad económica real se ha expandido un 5,4 % en el segundo trimestre de 2025, con una media del 4,5 % en el ejercicio fiscal 2024/2025, frente al 2,4 % del ejercicio fiscal anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No obstante, las estimaciones indican que se prevé que las presiones inflacionistas por el lado de la demanda se mantengan contenidas, respaldadas por la política monetaria vigente y en consonancia con la trayectoria de desinflación prevista a corto plazo", añadió en referencia a la inflación, la cual situó en el 13,9 % en julio de 2025, frente al 14,9 % el mes anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El BCE estimó que la inflación continuará una trayectoria descendente, pese a los riesgos al alza derivados de las tensiones geopolíticas y afirmó en la nota que el Comité de Política Monetaria seguirá vigilando de cerca su evolución.

Ante esta situación, "el MPC ha considerado que una reducción de 200 puntos básicos en los tipos de interés oficiales es coherente con el mantenimiento de una política monetaria favorable, con el objetivo de anclar las expectativas de inflación y mantener la senda de desinflación".