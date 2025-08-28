El Congreso y la Fiscalía de México resolverán un caso de violencia entre legisladores

Fernández Noroña explicó que tanto él como el trabajador Emiliano González formalizaron la denuncia ante la FGR, debido a que las agresiones ocurrieron en un recinto federal y contra funcionarios públicos, lo que configuran delitos graves.

El senador Fernández señaló que será el Ministerio Público Federal quien determine si decreta medidas precautorias de protección y si existen elementos para un eventual desafuero.

“Yo espero que eso suceda, yo creo que nosotros no debemos dejar pasar un hecho tan grave, me parece que se sentaría un precedente muy delicado”, declaró el legislador oficialista.

El parlamentario también anunció que la Comisión Permanente sesionará este viernes para discutir una resolución que condene las agresiones sufridas por él, por la diputada Dolores Padierna Luna y por González.

Según relató, seis legisladores subieron al presídium durante la sesión, tres de los cuales ni siquiera forman parte de la Comisión Permanente, que sesiona durante el periodo de descanso de las Cámaras de Diputados y Senadores.

“Me copan, cierran el lado derecho, cierran el lado izquierdo, está clarísima la violencia, y luego Alejandro Moreno dice que él es la víctima”, expuso.

El diputado subrayó que la agresión no tiene precedente en el Congreso mexicano y que los videos difundidos acreditan la orquestación del ataque e insistió en que se trató de un acto coordinado con fines de provocación.

Los hechos ocurrieron al concluir la sesión del miércoles, cuando un enfrentamiento entre legisladores derivó en empujones, gritos y golpes sobre el presídium.

En la trifulca también resultó afectada Dolores Padierna y se destruyó un equipo de trabajo de González.

“Es una cobardía que seis (legisladores) hayan subido a agredir al presidente de la cámara. El cobarde soy yo, el que huyó soy yo, dicen, pero no respondí a ninguna agresión”, expresó Fernández Noroña en un mensaje a los medios.

El senador denunció además que, pese a lo ocurrido, se notificó que Alejandro Moreno Cárdenas acudirá en sustitución de la senadora Carolina Viggiano a la próxima sesión de la Comisión Permanente.

“Acabo de responderle, de si vendrá a golpearme nuevamente, porque según los medios yo soy responsable de esa violencia”, ironizó Fernández Noroña.

El debate sobre las agresiones se trasladará al pleno de la Permanente, que deberá pronunciarse formalmente sobre los hechos, mientras la Fiscalía analizará las denuncias para decidir las medidas precautorias y el curso de la investigación penal.