El GAFI ofrece a sus países herramientas para evaluar los grandes riesgos de blanqueo

Se trata de ofrecer "nuevos recursos prácticos" para ayudar a los países a evaluar sus propios riesgos de acuerdo con los estándares del GAFI, señaló esta institución vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En concreto, proporcionará información sobre los riesgos transnacionales, como estimaciones del volumen de los ingresos generados con la actividad delictiva, que se mide en "billones de dólares", los tipos más comunes de delitos y las formas habituales de blanqueo a nivel nacional e internacional.

Uno de los objetivos es concienciar de la naturaleza internacional y transfronteriza del lavado debido a la rapidez y la facilidad con que se pueden hacer transacciones entre países gracias a las nuevas tecnologías.

También tomar conciencia de las tendencias globales y regionales para combinar ese conocimiento con el que se tiene del contexto nacional específico.

El dispositivo abarca cuatro áreas, la corrupción, los activos virtuales con los proveedores de servicios de esos activos (incluyendo personas y estructuras jurídicas) y la economía informal.

Incluye, por otro lado, ejemplos de países de la red del GAFI que permiten ilustrar cómo evalúan el riesgo en su acción contra el lavado.

El dispositivo está dirigido a las autoridades gubernamentales implicadas en la evaluación de riesgos y pretende ser un instrumento flexible que pueda ayudar a identificar algunas lagunas de datos y abrir la puerta a futuros planes para paliarlos.

La presidenta del GAFI, la mexicana Elisa de Andra Madrazo, destacó que "para combatir los delitos financieros, necesitamos comprender claramente los riesgos a los que nos enfrentamos".

La presidenta recordó que el objetivo es adoptar una perspectiva basada en el riesgo, "que es el eje central del enfoque del GAFI para la protección contra la delincuencia" que permite "una priorización de los recursos para combatir los delitos financieros donde realmente perjudican a nuestras sociedades".