El Gobierno británico convoca al embajador ruso por los ataques en Kiev

"Los ataques del (presidente ruso, Valadímir) Putin de anoche causaron la muerte de civiles, destruyeron viviendas y dañaron edificios, incluyendo el British Council y la delegación de la UE en Kiev", escribió el jefe de la diplomacia británica en X.

"Hemos convocado al embajador ruso. La matanza y la destrucción deben cesar", añadió Lammy.

Antes, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó sus condolencias a las víctimas de los ataques rusos contra Kiev.

"Mis condolencias están con todos los afectados por los insensatos ataques rusos contra Kiev, que han dañado el edificio del British Council. Putin está matando a niños y civiles, y saboteando las esperanzas de paz", escribió Starmer en su cuenta de X.

"Este derramamiento de sangre debe terminar", añadió.

La cifra de civiles muertos por la agresión rusa contra Kiev asciende a 14, entre los que se cuentan tres menores, según informaron las autoridades ucranianas.

Los ataques dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital y provocaron daños en un centro comercial, una guardería, y el edificio de la delegación de la UE en Ucrania, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda.