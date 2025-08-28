El Gobierno de Portugal reforma la asignatura de Ciudadanía pero mantiene educación sexual

La Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía, que se aprobó en el Consejo de Ministros celebrado este jueves y que entrará en vigor al comienzo del próximo curso lectivo, contará también con mayor contenido de "alfabetización financiera", detalló el ministro de Educación, Fernando Alexandre.

Una primera propuesta del Ejecutivo del primer ministro, Luís Montenegro, fue sometida a consulta pública, y recibió más de 7.000 respuestas y peticiones, explicó este jueves Alexandre.

La ley se publicará mañana en el boletín oficial del estado y se enviará "una orientación a las escuelas para la puesta en marcha" de las nuevas directrices el próximo 11 de septiembre, cuando comienzan las clases en Portugal.

El ministro, sin embargo, no detalló en qué consistirán los cambios o cuáles son las modificiaciones específicas en el currículo.

El Gobierno ya anunció el octubre del año pasado que quería revisar esta asignatura para "liberarla de las ataduras ideológicas", con cambios principalmente en los temas de sexualidad, incluido los contenidos relacionados con la identidad de género.

Finalmente fue el pasado 8 de julio que el Consejo de Ministros aprobó una primera propuesta con los cambios, que rápidamente generaron rechazo entre los partidos de la oposición y diversas asociaciones escolares.