El Gobierno español defiende su gestión de los incendios frente a críticas de la oposición

Al intervenir en el Senado a petición de la principal formación opositora, el conservador Partido Popular, el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que las comunidades autónomas (regiones) son "las competentes en la gestión de la emergencia" por los incendios.

Marlaska relató que desde que el 8 de agosto se declararon los primeros fuegos de la oleada que vive España hubo medios del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio para la Transición Ecológica "actuando en los incendios donde se les solicitó".

Insistió en que, si bien se declaró fase de preemergencia el 12 de agosto, este escenario "no afecta a las competencias de dirección de estas emergencias, que corresponden a las comunidades autónomas".

En su comparecencia, el ministro destacó la colaboración del Estado y la Unión Europea (UE) en la lucha contra el fuego, con el despliegue de aeronaves de países europeos para ayudar en las tareas de extinción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La emergencia no se dará por cerrada, subrayó, hasta que se den por extinguidos todos los incendios y se desplieguen las ayudas necesarias aprobadas en las zonas afectadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El martes pasado, el Gobierno aprobó la declaración de zonas afectadas por emergencias climáticas (incendios e inundaciones) en 16 de las 17 regiones españolas y puso en marcha el procedimiento para que los damnificados puedan solicitar ayudas y subvenciones.

También el miércoles en el Senado la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que el Gobierno ha hecho un despliegue "sin precedentes" contra la ola de incendios y que el Ejecutivo ha incrementado desde 2018 hasta 2025 del 18 al 25 por ciento, "prácticamente un 50 por ciento", el presupuesto destinado a prevención y extinción de fuegos forestales.

En los últimos dos meses España ha vivido tres oleadas de grandes fuegos y, según los últimos datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, en sus siglas en inglés), en lo que va de año se han quemado 397.020 hectáreas en un total de 276 fuegos.